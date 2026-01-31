我是廣告 請繼續往下閱讀

▲嘻小瓜（如圖）參加Lulu、陳漢典婚禮包6600元紅包，挨批全場包最少，他火大反擊酸民。（圖／嘻小瓜IG@kuakua_0629）

▲嘻小瓜（中）分享與Lulu（右）、陳漢典的合照，祝福兩人新婚快樂，並強調「心意最重要」。（圖／嘻小瓜IG@kuakua_0629）

陳漢典和Lulu（黃路梓茵）日前在文華東方酒店舉辦婚宴，婚禮禮金總額估計破千萬，嘻小瓜當天也是座上賓，他透露自己包6600元的紅包，怎料，酸民質疑他的金額是「全場最少」，嘻小瓜為此拍影片回應，說明自己沒有攜伴，事前查到單人行情約3600元，還加碼至6600元，討個吉利，而他也傳訊息給新人，「如果（金額）真的不適合，我願意再包給你們！」嘻小瓜25日受邀出席陳漢典與Lulu的婚禮，並在IG分享喜宴片段，透露自己包6600元的紅包，他搞笑地說，新人進場時感動落淚，但下一秒就歪樓哀嘆：「又沒了，6600（元）！」還故意做出心疼紅包的樣子。不過，嘻小瓜這段幽默影片引來部分酸民留言，指他「6600元紅包是全場最少」、「太小氣」，甚至說「單人包6600，攜伴就虧了」，對此，嘻小瓜29日特別拍影片回應，坦言自己平常很少參加婚禮，出發前還特別查AI建議的文華東方單人行情，得到的數字約3600元，但他覺得太少，乾脆加碼到吉利數字6600元，純粹是不想失禮。嘻小瓜說「我真的很少參加婚禮，也沒問過人該包多少」，完全沒想過會被罵，「只是想跟朋友開玩笑，結果酸民還攻擊，實在超傻眼」。為怕新人誤會，嘻小瓜也公開自己傳給Lulu的私訊內容，寫下：「Lu兒，我想要跟妳說一聲，昨天發的影片有人說我的紅包金額不適合，如果真的不適合，我願意再包給你們，我真的怕被誤會不懂禮儀，也不是貪小便宜的人。」影片最後，嘻小瓜也分享與Lulu、陳漢典的合照，祝福兩人新婚快樂，並強調「心意最重要」、兩人人緣好、朋友眾多，不需要靠比紅包分高低，許多粉絲也力挺他，「酸民就是很可憐，別理他們」、「紅包本來就是圖個喜慶」、「我覺得你包得很有禮，酸民可能太羨慕能收到喜帖」、「6600元在很多狀況都算大方了，別被汙名化」。據了解，Lulu和陳漢典這場婚禮禮金總額估計破千萬，其中吳宗憲一人就包了200萬大紅包，兌現過去開玩笑的承諾，小S雖然沒出席，也豪氣包10萬元，並在紅包袋上親寫「婚後6個注意事項」，包括要跟老婆講話溫柔、錢要各自管好、一週至少行房4次等，讓陳漢典直呼「很有她的風格」。此外，康康透露包了8.8萬，王偉忠、苗可麗、洪都拉斯、許效舜、邱澤、許瑋甯等大前輩也全數到場，光是70桌、每桌萬元紅包，再加上天王級友人出手，禮金數字就被推估上看千萬。