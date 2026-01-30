我是廣告 請繼續往下閱讀

▲新竹良品年貨大街集結多元且具代表性的在地商品。（圖／翻攝畫面）

農曆新年將至，新竹縣年度指標品牌活動「新竹良品」兩年一度徵選專刊正式發表，本屆活動精選縣內17家優質業者參與，集結多元且具代表性的在地商品，今（30) 日舉辦開幕記者會，副縣長陳見賢邀請民眾一次購足新竹好禮，提前感受年節採購的熱鬧氛圍，還有機會獲得iPad及多項家電好禮。副縣長陳見賢表示，新竹良品自開辦以來已邁入第五屆，每一屆皆精選縣內最具指標性的優質商品彙編成冊，參與店家皆需通過定期檢驗與品質把關，是兼具安心與口碑的良心品牌。今年新竹良品型錄精選收錄縣內110家優質業者，透過新竹良品的推廣，期盼讓更多民眾看見並支持新竹縣優秀業者，無論是食品、生活用品或特色伴手禮，都能輕鬆選購。若是無法親自到現場選購，也可以線上瀏覽最新型錄。縣府產發處指出，廣受好評的「新竹良品」年貨大街即日起至2月8日於遠東百貨竹北店推出，展售期間除推出多項廠商限定優惠外，民眾於展區單日單次消費累積滿1000元，即可參加抽獎活動，有機會獲得 iPad 及多項家電好禮。此外，活動期間每週六、週日下午皆安排精彩表演節目，為展售活動增添年節歡樂氣氛，誠摯邀請民眾走訪遠東百貨竹北店，開心採買、滿載而歸迎新年。更多活動相關資訊，請上臉書搜尋 「新竹良品・縣上好禮」 官方粉絲專頁。