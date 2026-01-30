我是廣告 請繼續往下閱讀

屏東縣28日上午發生一起奪命工安意外。事發於萬巒鄉信敏路段，43歲孫姓男子騎機車上班途中，遭一輛聯結車過彎時後方載運的怪手整台掉落砸中，當場重傷，送醫後仍不幸宣告不治。據了解，孫男是家中唯一的經濟支柱，妻子罹患血癌無法工作，家中尚有3名年幼子女，後續生活與照顧問題相當令人憂心。回顧整起事件，28日上午7時許，劉姓駕駛駕駛聯結車載運山貓、怪手等重型機具，準備前往成德一帶進行道路工程。行經萬巒鄉信敏路段時，疑似為閃避路旁樹木，車身一度晃動，導致後方載運、重達約5噸的怪手失去重心，向左側傾倒，直接砸中後方行駛的孫姓騎士，機車當場嚴重變形。孫男經緊急送醫搶救仍回天乏術。親友表示，孫男生活單純，在公司擔任一般職員，是家中主要經濟來源。孫妻接獲噩耗後情緒崩潰、不斷啜泣；而劉姓聯結車駕駛也自責坦言：「真的沒綁好，是我的問題。」對此，屏東縣議員李世淦也在臉書發文指出，孫男是家中唯一的經濟支柱，妻子2年前罹患血癌，至今仍需定期追蹤治療，家庭處境相當艱難。除向家屬表達慰問外，也已提供緊急慰問金，並向屏東縣政府社會處爭取後續協助，希望成立專戶，協助孩子安心就學、平安長大。至於整件事故的責任歸屬，以及怪手固定方式是否符合相關規定，相關單位仍在進一步調查釐清中。