台南市南區大同路二段一處建案工地，29日發生一起驚險意外！當時工地展示中心在拆除樣品屋時，一根柱子突然倒塌，直接壓中路口一輛正在停等紅燈的轎車，導致引擎蓋嚴重受損；所幸一旁機車騎士即時閃避，沒有被波及，現場民眾直擊可怕的一瞬間，直呼「太驚險」。警方在29日下午5時許接獲通報，指出大同路某工地有物品倒落的狀況，立即派員前往處理。當時工人正在拆除樣品屋，不慎導致柱子倒塌，壓到停等紅燈的轎車，所幸並未造成人員傷亡。警方到場後迅速疏導交通，並協助移置受損車輛。至於車輛毀損的賠償責任，警方指出，將由工地與車主雙方自行協調處理。現場目擊民眾指出，事發當時正值下課、下班尖峰時段，路口的車流以及人潮眾多，有機車騎士眼看柱子倒下，及時閃過卻嚇得呆站在原地，所幸命大未釀成更嚴重事故，否則後果不堪設想。