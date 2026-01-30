我是廣告 請繼續往下閱讀

台船（台灣國際造船股份有限公司，股號2208）承造「海鯤軍艦」，昨（29）日完成首次下潛，今（30）日再順利通過淺水潛航測試，均達成預設目標。台船表示後續將依程序書循序漸進，執行不同深度的操縱、偵蒐、緊急應變及戰鬥管理等測試，驗證全艦性能，確保達到海軍操作需求。對於外界質疑造價偏高、甚至有500億元的說法，台船澄清單艦成本實為379億餘元。台船解釋，IDS原型艦整案經費雖達500億元，但其中包含魚雷、海軍廠房、台船廠房設備等項目，並非單艦造價。單艦契約金額包括人力款12.8億、物料款248.4億、台船建造費用117.8億，合計約379億元。台船以各國新一級柴電潛艦原型艦經費換算比較，澳洲約561億元、韓國784億元、德國959億元，強調海鯤軍艦造價不僅未偏高，甚至較國際水準便宜。