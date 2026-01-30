我是廣告 請繼續往下閱讀

38歲的塞爾維亞球王喬科維奇（Novak Djokovic）今（30）日在澳洲網球公開賽（Australian Open）歷經4小時10分鐘的苦戰，逆轉擊敗衛冕冠軍辛納（Jannik Sinner）後，不僅教練團在看台上泣不成聲，喬帥自己在接受名將庫瑞爾（Jim Courier）訪問時也數度紅了眼框。他感性表示這一切「太不真實」，更展現喬式幽默，笑稱自己為了贏球，連手機號碼都換了。談到終於擊敗近年的剋星辛納，喬科維奇幽默地開起玩笑：「他之前對我5連勝，我想他是掌握了我的手機號碼，所以我今晚不得不換個號碼！玩笑歸玩笑，我剛才在網前告訴他：『謝謝你至少讓我贏這一次』。」喬帥隨即恢復嚴肅，向這位世界第一的對手致敬：「我對他有極大的尊重，他是一位不可思議的球員，總能把你推向極限。今晚的強度與品質讓我回想起2012年與納達爾（Rafael Nadal）那場近6小時的決賽，那是擊敗這類球員唯一的方式。」當時，喬科維奇與納達爾在2012年的澳網決賽碰頭，上演一場跌宕起伏的五盤大戰。兩人從墨爾本當地7點30分廝殺到隔日凌晨1點多，最後由喬科維奇5：7、 6：4、6：2、6（5）：7、7：5抱走冠軍，耗時5小時53分鐘更寫下當時大滿貫決賽最長紀錄。因為前一場艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）與茲維列夫（Alexander Zverev）的準決賽足足打了5小時27分鐘的馬拉松大戰，因此這場比賽結束時已接近凌晨兩點，喬科維奇對現場留下來加油的傳奇球星與球迷表達深切謝意：「謝謝你們待到凌晨兩點。今晚是我在澳洲經歷過氛圍最好、支持度最高的一晚。我熱愛我們這種充滿激情的關係，這份感謝是發自內心深處的。」這一勝讓喬科維奇寫下多項紀錄。他在澳網累積104勝正式超越費德勒（Roger Federer）的102勝，並成為澳網史上晉級決賽最年長的球員。這是他繼2024年溫網後首度闖入大滿貫決賽，睽違3年再闖澳網決賽，距離生涯第25冠、澳網第11冠僅一步之遙。提到決賽對手艾卡拉茲（Carlos Alcaraz），喬科維奇再次展現幽默本色。他透露兩人在後台相遇的趣事：「卡洛斯（艾卡拉茲）跟我道歉，說他那場5小時馬拉松延誤了我的比賽開打。我跟他說：『我是老人家了，我需要早點睡覺！』」面對即將到來的跨世代巔峰對決，喬帥坦言這將是極大挑戰：「去年我說過要擊敗他們很難但非不可能，他們確實在不同的層次，我必須找到那個水準。我只希望過兩天我的體力還夠，能與他並肩作戰。至於誰能奪冠，就讓上帝來決定吧！」