美國總統川普（Donald Trump）30日宣布，提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）接任美國聯準會（Fed）主席，這項人事任命案還需要國會通過，但一般預料華許應該會獲得國會支持，至於華許成為新任聯準會主席後，將採取鷹派或鴿派的貨幣政策路線，仍待後續觀察。華許曾在2006至2011年擔任聯準會理事，川普在他個人總統第一任期內就曾考慮提名華許擔任聯準會主席，華許與川普的關係良好，也長期被視為新任聯準會主席的有力接班人選。根據《BBC》報導，華許擁有相當罕見的資歷，似乎能夠同時讓川普和華爾街滿意，華許過去在擔任聯準會理事期間對通膨採取強硬立場，因此許多專家認為，華許上任後不會立即推通川普青睞的降息政策，以藉此強調聯準會的獨立性受到維護。值得注意的是，即將卸任的聯準會主席鮑爾（Jerome Powell）就是經由川普提名，兩人近期可說徹底撕破臉的關係也顯示出，被提名的人選一旦上任，往往會走出自己的道路，即便川普與華許目前看似關係融洽，川普大讚華許將成為「史上最偉大的聯準會主席」，但未來會如何發展還很難說。