聯合國秘書長古特雷斯（Antonio Guterres）表示，由於成員國不繳納會費，聯合國面臨「迫在眉睫的財政崩潰」的風險。古特雷斯警告，這次的財政危機與過去的程度「截然不同」，稱資金可能在今年7月就耗盡。根據《BBC》報導，古特雷斯最新寫信給各聯合國成員國大使，敦促所有193個成員國都必須履行其繳納強制性會費的義務，不然，就必須立即對聯合國的財務規則進行徹底改革，以避免聯合國財政崩潰。古特雷斯並未點名任何特定國家，但是聯合國最大金主美國此前拒絕再為其一般預算與維和預算出資，並且退出31個聯合國機構。美方稱這些機構是「浪費納稅人金錢」。古特雷斯指出，2025年未繳納的聯合國會費金額創下歷史新高，相當於應繳總額的77％。古特雷斯警告，更嚴重的是，聯合國規定如果無法執行預算，就必須將未使用的資金退還給成員國，這等同是「雙重打擊」，聯合國因會員國未繳納費用而無法執行預算，如今還要退還從未進到手中的資金。古特雷斯表示，目前面臨情況的緊迫性「再怎麼強調都不為過」，「我們不可能退還從未收到的款項」。而事實很明顯，成員國要不就切實履行按時足額支付會費的義務，要不就對聯合國現行的財務規則進行徹底改革，以防止聯合國財政崩潰。