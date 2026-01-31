我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《傑克．萊恩》第二季最後一集，主角持槍闖進委內瑞拉總統府當年被罵翻，如今被封神預言。（圖／翻攝自 Prime Video YouTube）

軍方揭露規劃過程 行動早已部署數月

▲川普（如圖）與美軍密謀抓捕委內瑞拉總統馬杜洛許久。（圖／美聯社／達志影像）

影集橋段被翻出 網友驚呼彷彿重播

▲《傑克．萊恩》被翻出與美軍抓捕馬杜洛的計畫高度相似。（圖／翻攝自Prime Video YouTube）

▲《傑克．萊恩》第二季評價從7年前的6.4，如今翻紅到8.0。（圖／翻攝自Prime Video YouTube）

美國總統唐納．川普（Donald Trump）於本月3日正式下令啟動代號為《絕對決心行動》的軍事計畫，美軍同步對委內瑞拉首都卡拉卡斯展開空襲與地面突擊，歷經短短2小時39分就成功補獲委內瑞拉總統尼可拉斯．馬杜洛（Nicolás Maduro）及其夫人，震撼全世界。然而就在全球都在震驚之際，有網友發現川普的行動跟7年前的美劇《傑克．萊恩》第二季中最後一局劇情高度相同，讓不少粉絲驚呼：「現實比劇本更令人驚奇。」甚至就連網路上評價也從原先的6.4分一路飆高到8.0分，不少劇迷紛紛現身為《傑克．萊恩》平反。美國事後坦言此次任務並非臨時起意，而是自去年8月起即展開長期部署，美軍透過情報單位掌握馬杜洛的生活動線與安全配置，並出動約150架軍用飛機支援整體行動，在川普下令後美方率先癱瘓關鍵防空節點，接著由三角洲特種部隊搭乘直升機進入卡拉卡斯核心區域，完成高風險拘捕任務。此次追捕流程被形容為「高度精準且迅速」，此次行動結合多軍種協同作戰，在短時間內癱瘓委內瑞拉當地防空與通訊系統，最終成功拘捕委內瑞拉總統馬杜洛夫婦，整起行動歷時僅2小時39分鐘，震撼國際社會。現實中的軍事行動曝光後，不少影迷立刻聯想到7年前播出的美國影集《湯姆．克蘭西之傑克．萊恩》第2季，該季劇情同樣以委內瑞拉政局為背景，描繪美方小規模部隊深入敵國核心執行任務，當年播出時相關橋段曾引發大量批評，觀眾普遍認為劇情過於誇張、不符現實軍事邏輯，甚至質疑：「美國怎麼可能這樣抓走別國總統！」然而，隨著現實世界出現高度相似的行動模式，輿論風向出現明顯轉變，許多曾經給予負評的觀眾開始回頭檢視劇情，直言當年或許低估了編劇對國際局勢的判斷，有網友諷刺表示：「當初覺得亂演，現在反而覺得拍得太保守！」更有人形容該劇宛如提前上映的政治紀錄片，意外成為「神預言」代表作。事件發生後，大量網友湧入影視評分平台替《傑克．萊恩》平反，第二季的整體評價與討論熱度同步攀升，評論區中不乏將影集與現實事件逐一對照的分析留言，也讓這部曾被批評漏洞百出的作品迎來翻身時刻，甚至有網友笑稱：「川普跟美軍是不是看這部劇後，才構思出抓捕馬杜洛的靈感。」《傑克．萊恩》第二季改編自湯姆·克蘭西所創作的虛構角色傑克．萊恩，劇情描述一名中情局分析師傑克．萊恩（約翰．卡拉辛斯基飾演）為了追查被偷運的毀滅性核武器，而前如正處於政治戰爭的腐敗委內瑞拉國土中，同時也試圖為自己在該國遭謀殺的朋友討回公道。