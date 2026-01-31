我是廣告 請繼續往下閱讀

高雄楠梓興楠路昨（30）日晚間10時許發生一起連環交通事故，一名10歲男童在騎樓玩滑板時操作不慎，滑板突然滑入車道，導致行經該處的機車騎士緊急煞車，造成後方車輛反應不及接連追撞，造成3名騎士受傷送醫所幸無大礙。楠梓警分局於115年1月30日22時許獲報，在楠梓區興楠路上發生交通事故。一名10歲男童操作不慎令滑板自騎樓滑入車道，行駛於興楠路的28歲陳姓女騎士為閃避而急煞，導致後方機車騎士23歲林男、24歲江男追撞並波及路旁停放機車。119在場檢傷時，24歲吳男及32歲莊女閃避不及也發生碰撞，林男、江男及吳男受傷經送醫無大礙，駕駛經檢測皆無酒精反應，詳細肇事原因仍需調查後送交通大隊分析研判。楠梓分局呼籲，行人於路旁嬉戲影響交通，依據道路交通管理處罰條例第78條1項4款，於交通頻繁之道路或鐵路平交道附近任意奔跑、追逐、嬉遊或坐、臥、蹲、立，足以阻礙交通規定，可處500元罰鍰，如造成他人車損或傷亡，需依刑法過失傷害、過失致死罪及民法負起相關責任。