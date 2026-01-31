我是廣告 請繼續往下閱讀

▲楊丞琳短髮、長髮都非常好看。（圖／翻攝自IG@rainie77）

41歲歌手楊丞琳（Rainie Yang）向來以百變造型引領時尚潮流。昨（30）日，她在個人社群平台IG驚喜釋出一組全新髮型照，挑戰比以往更短的極短髮造型，並配文感嘆：「實在沒忍住，又短了。」瞬間引來討論，還有人說她根本是國中生，超逆齡。照片中的楊丞琳頂著一頭層次分明的深色短髮，齊劉海設計不僅襯托出她的精緻小臉，更讓標誌性的右臉淚痣成為焦點。許多網友紛紛留言表示：「這長度太帥了！」、「短髮天花板」、「看了想跟著剪」。除了剪短，她也在發文中預告：「等我過些日子換顏色」，留給粉絲關於下一個造型的無限想像空間。這已不是楊丞琳第一次因髮型變換登上熱搜。自2020年慶祝出道20週年剪掉長髮後，她便開啟了長達數年的短髮旅程，曾帶動「層次區塊剪」熱潮，成為沙龍點單率最高的髮型，展現知性成熟魅力，回歸少年感，在成熟與叛逆間取得完美平衡。楊丞琳近期除了在社群上分享生活點滴，其時尚影響力依然不容小覷。業界分析，她此次大膽嘗試極短髮，極可能是為了接下來的音樂作品或全新巡演做準備。對於向來對自我要求極高的她而言，「改變」正是她不斷給予粉絲新鮮感的關鍵。目前，粉絲們已開始敲碗預測她預告的「新髮色」，究竟會是經典的奶茶色，還是更大膽的潮流亮色，粉絲正拭目以待。