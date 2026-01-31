我是廣告 請繼續往下閱讀

今晚氣溫急凍！北台灣連三天濕冷剩12度

▲變天進行式！今（31）晨衛星雲圖顯示雲層已籠罩台灣上空（左），雷達回波更捕捉到鬆散降雨帶移入（中），北部民眾一覺醒來已能感受到零星飄雨（右），宣告濕冷模式正式啟動。（圖／翻攝自氣象應用推廣基金會 洩天機教室）

先濕後乾！二月初全台洗三溫暖日夜溫差大

威脅在後頭！下週六恐現斷崖式猛烈降溫

別被昨天的陽光騙了，變天進入倒數計時！根據最新 吳德榮氣象 專欄示警，北台灣今（31日）晚起將陷入連續三天的低溫考驗，受冷空氣影響，平地最低溫探 12 度且愈晚愈濕冷。雖然下週三起會短暫由 濕冷轉乾冷，但專家提醒這只是序幕，真正的威脅在下週六，屆時恐迎來 斷崖式降溫，強度不排除觸及 大陸冷氣團 等級，民眾務必留意最新 低溫特報。吳德榮氣象 分析指出，今日（31日）起受冷空氣南下影響，各地氣溫將呈現緩步下挫，強度與上波東北季風相仿。北部、東半部及中部局部地區將轉為有雨天氣，台北測站預計接近 15 度，本島平地最低氣溫則約降至 12 度。受其持續影響，由於水氣偏多，，追雪族可密切關注氣候動態。這波冷空氣將於 2 月 3 日起逐漸好轉，由 濕冷轉乾冷，全台各地降雨先後停歇。緊接著 4 日至 6 日氣溫雖逐日回升，白天陽光露臉、晴朗舒適，但吳德榮強調，這期間受強烈的「夜間輻射冷卻」影響，。尤其 5 日清晨，，呈現白天暖熱、清晨極凍的溫差變化。最令氣象專家擔憂的是下週末的變動。最新模式顯示 2 月 6 日晚起鋒面抵達，。雖然目前歐洲與美國模擬路徑尚有分歧且持續調整中，但其預測的趨勢已具備雛形。屆時若低溫達標，氣象局將發布 低溫特報，提醒民眾切莫因這幾天的氣溫回升而掉以輕心。