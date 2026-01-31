「2026台北年貨大街」將於今（31）日開跑，活動連續16天，一路持續至2月15日小年夜，台北市商業處表示，今年以「台灣年味在台北」為主題，更結合馬年生肖裝置與人氣IP「白爛貓」跨界合作。《NOWNEWS》整理台北年貨大街時間、亮點、抽獎活動、「馬上有錢 喵（紅包）」發放、交通接駁資訊等一次看。
🟡「2026台北年貨大街」主要資訊
時間：1月31日至2月15日，每日8時至24時
地點：迪化街一段（南京西路至歸綏街）、民生西路（延平北路至環河北路）、歸綏街（部分路段）
官網：2026台北年貨大街
🟡「2026台北年貨大街」亮點：
📍2026台北年貨大街亮點一：
「2026台北年貨大街」打卡裝置今年以「白爛貓親子走春童樂會」為主題，一路從今（31）日展出至3月15日。
▪️「馬上有錢」裝置：
地點：永樂廣場
說明：地面有高達５公尺的巨型白爛貓氣偶，周邊擺滿象徵財富的金元寶。
▪️「麻糬」與「臭跩貓」裝置：
地點：在永樂市場外牆、屋頂左右兩側
說明：有掛上巨型春聯，地面還有提供民眾騎乘的親子組搖搖木馬！
▪️「年年有魚」：
地點：迪化南京西路入口
說明：白爛貓手握釣竿，象徵「釣」住好運、「年年有餘（魚)」。
📍2026台北年貨大街亮點二：
推動首屆「無菸年貨大街」，包含西寧北路、民生西路、民樂街、南京西路239巷區域內的道路、騎樓、人行道及廣場全面禁止吸菸、亂丟菸蒂，違者將處以罰鍰。
📍2026台北年貨大街亮點三：
本年度活動與momo購物網合作，打造24小時不打烊的「線上台北年貨大街專區」，活動期間連續16天結合臺北市百家特店推出多項獨家優惠，讓民眾突破時間與空間限制，盡情選購年節好物，此外，活動期間亦推出「momo獨家年貨直播」，精選多款特色商品，並於迪化街現場設置「momo馬上好運」攤位，只要參與限時任務即有機會抽中萬元家電。
🟡「2026台北年貨大街」抽獎活動：
📍「來台北有購嗨」抽獎活動：
活動辦法：
即日起只要在台北市店家單筆消費滿200元，並至活動官網登錄發票或收據（消費日期：即日起至3月8日），即可獲得抽獎機會，至友好特店消費抽獎機會還可再加倍，並推出週週抽、月月抽、市民專屬加碼抽及總獎等活動，有機會抽中1000萬現金大紅包、台積電股票、高檔電動汽車、美國雙人來回機票及iPhone17 Pro等，總獎值超過3000萬元的萬份好禮。
活動平台：來台北有購嗨
登錄時間：即日起至3月8日
發票/收據有效時間：2025年11月11日至2026年3月8日
🟡「2026台北年貨大街」紅包贈送：
台北年貨大街活動期間選定多日，逛街民眾有機會獲得首長親送的限量「馬上有錢 喵」（紅包）。
▪️2026/2/3 (二) 16:00 - 17:00(暫定) - 迪化街商圈
▪️2026/2/7 (六) 15:00 - 16:30(暫定) - 華陰街徒步區北車商圈、台北後車站批發商圈、台北地下街
▪️2026/2/11 (三) 18:30 - 19:00(暫定) - 寧夏夜市商圈
▪️2026/2/12 (四) 10:00 - 11:00(暫定)－北投中繼市場
▪️2026/2/13 (五) 11:00 - 11:50(暫定) - 榮濱商店街
▪️2026/2/15 (日) 17:30 - 18:10(暫定) - 艋舺夜市商圈
🟡「2026台北年貨大街」免費接駁車資訊：
📍搭捷運：
至「北門站」或「大橋頭站」下車，步行約８～10分鐘即可到達，
📍接駁車：
捷運北門站搭乘活動限定的免費接駁車前往，共有３條路線，往返於捷運北門站和南京西路口之間。
A路線：捷運北門站→南京西路口（塔城）→涼州街→民生西路口（大稻埕碼頭）→南京西路口（迪化）
B路線：捷運北門站→南京西路口（塔城）→涼州街→民生西路口（大稻埕碼頭）→後車站
C路線：捷運北門站→南京西路口（塔城）
📍自行開車（停車場）：
▪️驛東交停企業有限公司永樂場，距離 55 公尺
▪️民樂街停車場，距離 202 公尺
▪️Times迪化街，距離 220 公尺
▪️星聚點壹號文創延平站，距離 237 公尺
▪️嘟嘟房延平北站停車場，距離 293 公尺
資訊來源：2026台北年貨大街、台北市商業處
