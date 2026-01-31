我是廣告 請繼續往下閱讀

▲Ray去年在美國實況主年度盛會頒獎典禮中，拿下最佳實境實況主的獎項。（圖／Youtube＠The Streamer Awards）

台灣最強高中生Ray在2023年巧遇美國知名實況主Kai Cenat後，踏上了網紅之路，還在去年美國實況主頒獎典禮中，奪下最佳實境實況主獎項。而人生像開外掛一樣的他，近日受邀參加卡達慈善足球賽，竟一下飛機就遇到卡達首富的兒子，還調侃對方太胖要減肥。之後在街上看到超跑時，脫口而出一句「這裡有很多好車欸」，竟被一名小女孩霸氣指著藍寶堅尼表示「我買給你」，讓他當場嚇傻。Ray近日受邀參加卡達慈善足球賽，一下飛機就遇到卡達首富的兒子，Ray不改有話直說的幽默本性，直接伸手摸著對方肚子，調侃他該減肥，讓首富兒子驚訝表示：「我已經在減肥」，不料Ray接著又反問他，「你知道原因嗎？因為你吃太多、太有錢了」。讓首富兒子委屈表示「我沒有吃很多」，Ray還不忘補槍：「你太胖了」，讓首富兒子直呼Ray是在人身攻擊，Ray急忙否認，還表現出為對方想的樣子，「我只是告訴你這樣比較健康」，還建議對方打籃球跟踢足球，「你要踢多一點」。而之後，Ray到卡達的街頭，看到許多超跑，直接脫口而出「這裡有很多好車欸」，不料一名小女孩霸氣喊：「我買給你，我有爸爸的錢」，接著Ray跟一群當地小孩走進賣超跑的店裡，小女孩直接只著一輛藍寶堅尼問店員價錢，讓Ray當場嚇傻問「妳真的要買？」雖然最後沒有真的買下，但看店員的反應，感覺得出該名小女孩家族財力應該非常驚人。Ray於2023年參加高中畢業旅行飛往日本，結果在當地巧遇美國知名實況主Kai Cenat，兩人一見如故，Ray絲毫不怯場，對著Kai說：「遇見你是我的夢想」，最後更爆出一句「God Did」，立刻引發聊天室轟動。隨後在Kai的帶領之下，Ray成為歐美知名度最高的台灣實況主之一。而在去年，他還於美國舉辦的實況主年度盛會The Streamer Awards頒獎典禮中，拿下「Best Reality Streamer」（最佳實境實況主）獎項，並在之後開直播致敬台灣，「我有一整個台灣當我的靠山，台灣是我的靠山，我的血液裡有台灣，我知道他們為我投票，我致敬台灣，那他X的是我的國家，致敬台灣」，接著還喊話網友為他洗版，「我需要W Taiwan在聊天室」，感動一眾台灣粉絲。