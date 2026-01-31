我是廣告 請繼續往下閱讀

▲凱爾西（左）與泰勒絲（右）當年差點錯過彼此。（圖／翻攝自凱爾西IG@killatrav）

兩大關鍵沒人曝光 總教練與球星助攻

▲泰勒絲（右）和凱爾西（左）的婚禮預計在今年6月13日舉行。（圖／翻攝自泰勒絲IG@taylorswift）

從友情手環到戀人 戀情其實差點擦身而過

美國流行天后泰勒絲（Taylor Swift）去年8月透過社群平台正式宣布訂婚喜訊，對象正是美國職業美式足球聯盟（NFL）堪薩斯酋長隊明星球員特拉維斯．凱爾西（Travis Kelce），2人在貼文中幽默寫下：「你的英文老師和你的體育老師要結婚了！」一句話瞬間引爆社群，讓粉絲又驚又喜，回顧這段世紀戀情其實相當戲劇性，不但差點錯過，2人背後其實還有2大媒人才成功促成，分別是凱爾希所屬球隊的總教練安迪．里德（Andy Reid）及王牌四分衛派屈克．馬霍姆斯 (Patrick Mahomes)。這段戀情能夠正式展開，背後其實有兩位重量級「媒人」，其一是堪薩斯酋長隊總教練安迪．里德，由於他與泰勒絲父親私交甚篤，願意替凱爾西「作保」，因此小倆口的戀情才得以延續；另一位則是酋長隊王牌四分衛派屈克．馬霍姆斯，馬霍姆斯受訪時曾坦言，正是自己鼓勵凱爾西「勇敢去追」，甚至親自邀他前往演唱會，才讓這段關係正式萌芽。泰勒絲在官宣訂婚時，特別搭配播放寫給凱爾西的歌曲〈So High School〉，象徵這段戀情的純真與悸動，她過去曾在Podcast節目中坦言，這段感情正是自己從青少年時期就嚮往的戀愛樣貌，能在事業巔峰仍擁有真實、自在的情感關係，讓她格外珍惜，也成為創作靈感的重要來源。回顧2人緣分其實相當戲劇化，2023年7月凱爾西曾現身泰勒絲的《The Eras Tour》演唱會，原本打算將寫有電話號碼的友情手環親手交給對方，卻因流程限制未能如願，事後他在Podcast節目中公開「抱怨」這段遺憾，沒想到節目內容意外被泰勒絲本人聽見，成為後續牽線的關鍵轉折。