氣象專家林得恩表示，新一波強冷空氣今（31）日晚間報到，且環境水氣增多，濕冷也讓低溫更有感，中部以北下探13度，這波降溫將一路冷到下週二。氣象粉專「天氣風險」預報指出，下週末還有一波較強冷空氣南下，為先濕後乾冷天氣，其冷空氣強度介於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團之間，低溫下探11度。
今越晚會越冷！13度低溫急凍到下周二
林得恩在粉專「林老師氣象站」預報指出，新一波強冷空氣預估今晚報到，各地愈晚愈冷；由於環境水氣增多，濕冷讓人體感更冷，尤其是迎風面。目前評估，今晚至明晨，臺灣中部以北及宜蘭地區最低溫普遍在攝氏13至15度之間，而南部及花東地區則在攝氏15至19度。
據歐洲（EC-AIFS）數值模式今晨最新模擬結果顯示，最冷時間會落在周日至下周二清晨（2月1日至3日），而這波冷空氣強度會較上一波強，強度有機會達到大陸冷氣團等級；迎風面會以先濕冷、後轉乾冷的型態為主。
另一方面，若溫度與水氣條件配合，今晚起，中部以北及宜蘭、花蓮地區3000公尺以上的高山都有零星降雪或地面結冰的機率，前往高山追雪時，請多留意道路結冰及路面濕滑情形。
下週末還有一波較強冷空氣南下，為先濕後乾冷天氣
天氣風險分析師薛皓天預報指出，下週三至下週五各地轉晴時多雲，迎風面東部雲量會稍多，不過較無明顯降雨發生，且氣溫明顯回升，預估北部、東部高溫約23~25度，中部以南高溫約25~29度，整體偏暖、南部稍熱，此段時間天氣最為穩定。
下週五下半天起鋒面系統東移至台灣北部海面，後續東北季風增強，水氣增多，中北部及東部轉多雲或陰局部有短暫陣雨天氣，中部以南為多雲時晴天氣。
後續下週末有一波較強冷空氣南下，為先濕後乾冷天氣，其冷空氣強度介於大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團之間，各地夜間清晨皆寒冷，局部有11~13度低溫，冷空氣預報強度仍有變化。
