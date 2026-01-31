我是廣告 請繼續往下閱讀

台中市31歲女子疑似情緒不穩企圖輕生，竟對自己3歲、8歲的兒子餵食不明藥物，導致2童不治。母親送醫治療後無大礙，已被帶回派出所偵訊。台中市長盧秀燕表示非常沉痛與不捨，相關案情尚待釐清，希望大家尊重家屬心情，未經證實的內容盡量不要轉述。這起母殺子的悲劇發生在今（31）日凌晨，住在西區向上路的31歲女子，疑欲攜2子輕生，3歲、8歲男童疑遭餵食不明藥物，消防員獲報到場時，2男童都無呼吸心跳，送醫後仍不治，目前死因仍未確定，檢警將進行司法相驗，釐清體內是否有安眠藥成分。女子情緒不穩有自傷之虞，經送往醫院救治後，目前已被帶回派出所偵訊。據了解，女子目前無業，兩名孩子分別與前夫、男友所生，男友在燒烤店上班，近期發現女友情緒不穩定，陳女也有相關就醫紀錄。今天凌晨，女子打電話向友人表示想輕生，友人立即趕到女子住處，發現2名小孩已無呼吸心跳、倒臥在床。台中市長盧秀燕上午赴國民黨台中市黨部進行中常委投票，她表示對此憾事感到非常沉痛與不捨，警消第一時間介入處理，檢調也偵辦中，自己已指示社會局介入協助家屬，並釐清案發經過。她呼籲大家尊重家屬心情，在真相釐清之前，相關未經證實的內容盡量不要轉述。