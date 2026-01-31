我是廣告 請繼續往下閱讀

在藍白聯手下，民眾黨版國防特別預算條例昨日通過付委，總統賴清德轟極度限縮添購武器的範圍，用相較不專業的版本，再次侵犯行政權。對此，民眾黨立院黨團總召今（31）日再度抨擊賴清德的憲法顯然有必要重修。黃國昌明日將卸任立委職務，今日上午他與民眾黨前主席柯文哲、中正萬華區市議員參選人吳怡萱、松山信義區議員參選人許甫、北市議員張志豪到北市南門市場發春聯，並接受聯訪。針對賴清德批評民眾黨版本軍購特別預算條例付委「侵害行政權」，黃國昌再度痛批，「我想賴清德總統他的憲法顯然有必要重修」，任何的特別預算他授權的基礎是特別條例，特別條例在民主憲政國家是屬於國會的立法權，國會沒有透過特別條例授權行政機關，當然無從編列特別預算 。黃國昌說，行政、立法彼此之間在權力分立、制衡相互監督的民主憲政機制下，在憲政上面的角色跟地位應該都非常的清楚，所以賴清德如果要發表這一種開民主憲政言論的時候 ，恐怕要回去重新修一下他的憲法課。黃國昌還說，昨天行政院長卓榮泰竟然公開批評說民眾黨的軍購特別條例裡面所授權的事項是東拚西湊，民眾黨在特別條例裡面授權行政部門編特別條例的每一個都是台灣的國防部向美方提出要求，而美方國務院在戰爭部的同意之下已經公告願意賣給台灣。「卓榮泰是在批評當初他自己轄下的國防部向美方提出來的需求是東拚西湊嗎？」只是要湊到一定的金額才提出這樣的軍購需求嗎？奉勸執政的民進黨在做相關的發言以前不要一天到晚只想要政治攻擊，想要利用資訊落差，要欺騙一般沒有空去了解細節的台灣老百姓，好好的看一看，當初提給美方的需求，以及美方所公佈的品項 ， 那正是民眾黨在特別條例裡面授權你們編特別預算的品項。