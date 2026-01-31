我是廣告 請繼續往下閱讀

純網路銀行將來銀行，30日舉行謝年會，董事長郭水義指出，今（2026）年將持續朝「達成開業6年轉虧為盈」、「形塑金融科技創新品牌」、「普惠金融發展標竿」三大願景邁進。截至去（2025）年底，將來銀行客戶數約55萬戶，淨增加戶數為前一年度（2024）的逾3倍；存款餘額近600億元，淨增額為前一年度的1.7倍；放款餘額逾370億元，淨增額為前一年度的近1.5倍，經營模式具高度穩健性，預計2027年將轉盈。將來銀行董事長郭水義指出，去年推出台、外幣可投資美國個股及ETF後，將來銀行成為國內唯一集「外匯」、「財富管理」、「保險」、「房貸」、「信貸」、「存款」、「支付」、「繳費」服務於一身的純網銀業者，幾乎所有常見金融需求均可於App上一指完成。將來銀行總經理張恭賀也說，將來銀行自推出台、外幣投資美股個股及ETF服務後，一舉將國人的投資範疇擴大到全球最大金融市場，今年將瞄準「建構數位外匯、財管首選品牌」，透過24小時全天候的「一站式平台」翻轉傳統金融，客戶可於App內一指完成換匯、境內外投資，無需在不同的App之間切換，透過將來銀行結合兆豐證券等合作夥伴，提供最具可靠的國內金融體系服務，同時也將加速業務成長動能，每季將推出主題式信貸活動，穩健朝盈餘轉正目標邁進。將來銀行透過洞察客戶需求及善用科技能力，創造出令國人耳目一新的FinTech服務，如全台僅此一家的「帳號自由選」，讓國人首次可以自己決定自己的銀行帳戶號碼，更對接了數位發展部MyData平台（客戶自主同意、資料安全取得），彈奏出信貸「升級五部曲」，即線上申請、介接MyData、系統核決、免視訊智慧對保及自動撥貸，讓申貸戶可於全天候且最短的時間內取得資金。