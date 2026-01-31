我是廣告 請繼續往下閱讀

▲林予晞從大學就前往德州求學，開啟租賃人生。（圖／Nownews攝影中心攝影）

從德州到世界各地 她的人生早已習慣沒有固定住所

▲林予晞認為人生不一定要買房。（圖／記者吳翊緁攝）

丟掉多餘物品 留下的是時間與記憶

▲林予晞（右2）在《人生只租不賣》中飾演飾資深租賃管理員「嵐姐」。（圖／公視台語台提供）

41歲林予晞近期在公視台語台新戲《人生只租不賣》中，飾演資深租賃管理員「嵐姐」，角色專門處理高端VIP客戶，氣場沉穩、手腕老練，是能替同事解決疑難雜症的關鍵人物，劇中她以「美魔女」形象登場，不僅洞悉人性，也看透居住與人生之間的關係，這個角色並非憑空想像，而是與林予晞自身長年「漂泊型人生」高度貼合，也讓她在詮釋上格外有感，她坦言自己不購屋也不會將就，認為：「41歲了，還需要勉強自己嗎？」談到租屋經驗林予晞可說是「資深租客」，她在接受《中時新聞網》訪問時，談到自己大學時期便離開台灣前往美國德州求學，當時經濟條件有限，連購買二手車都成為負擔，一年搬一次家幾乎是常態，畢業後轉職成為空服員，工作性質讓她長時間往返世界各地，即使回到台灣進入演藝圈，居住地依舊不固定，她坦言長年來早已習慣沒有「永久落腳處」的生活狀態，對她而言，漂泊不是不安，而是一種熟悉。在房市高漲、社會高度推崇置產的氛圍下，林予晞卻始終保持「租屋派」的立場，她直言從未覺得一定要擁有一間屬於自己的房子人生才算穩定，她認為人生來時空手、離開時也無法帶走任何物質，與其為了買房壓縮生活品質，不如把資源留給當下的自己，這樣的價值觀讓她在面對外界質疑時依舊篤定，也成為她詮釋《人生只租不賣》核心精神的重要基礎。長期搬家勢必得學會斷捨離，林予晞被問到打包祕訣時笑說該丟的東西幾乎都丟光了，反而留下來的是那些真正無法被取代的記憶，她特別提到自己珍藏多年的底片至今保存狀況良好，彷彿替人生某些片段留下實體證明，對她而言住所可以更換、物品可以淘汰，但時間與回憶才是最值得保留的資產。劇中觸及租屋現實議題，包括社會住宅競爭、年輕世代購屋困境，以及高齡者遭遇的租屋歧視，林予晞對此感觸頗深，她指出台灣已是高齡化社會，卻仍存在「不租屋給60歲以上長輩」的現象，許多恐懼其實源自想像。面對社會對買房、婚姻、生育的期待，林予晞反問：「41歲了，還需要勉強自己嗎？」她認為這些不該再是人生必填題，近年她持續進修，已完成台北大學社會系碩士學位，未來不排除攻讀博士或出國深造，她形容讀書是一種讓自己持續充電的方式，也是在演員身分之外，穩定自我成長的來源。