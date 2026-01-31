新北市民政局表示，2026新北燈會與往年不同的是，2月20、21日試營運， 2月22日(正月初六)正式開幕點燈，一直到3月8日閉幕。今年以「勁馬奔騰 新北Hi Light」為主題，規劃「16大主題燈區」、「8大特色活動」，首度創新以360度全景環繞設計，結合動態技術，打造高達15米巨型主燈，並邀請時下年輕人最愛、超人氣IP「線條小狗」首次在新北燈會中現身。
🟡「2026新北燈會」主要資訊：
日期：
試營運：2月20、21日試營運
正式開幕：2月22日(正月初六)點燈至3月8日
時間：18:00~22:00
地點：新北大都會公園 幸福水漾園區
官網：2026新北燈會
🟡「2026新北燈會」16大主題燈區
📍主燈：馬年主燈「勁馬奔騰 新北Hi Light」
今年新北燈會會場是以童話繪本打造出結合童趣想像、光影科技與在地文化的奇幻旅程。主燈「勁馬奔騰」象徵小馬經歷考驗後華麗蛻變的成果，高度達15米的巨型主燈，每半小時展演3分半鐘主燈秀，以動態結構、燈光及煙霧特效，營造出動態效果，並結合光雕投影藝術。
主燈秀時間：2月20、21日試營運：19:00、20:00及21:00。
2月22日～3月8日：18:00-22:00每30分鐘有3分半鐘展演秀（末場展演時間21:50）。
📍特色燈座：
出馬！！線條小狗燈區
由韓國插畫品牌 MoonlabStudio 創作的超人氣IP《線條小狗》，首次亮相新北燈會。作品以簡潔鮮明的黑白線條與柔和的造型，描繪出一對呆萌又溫暖的小狗角色。
天馬行空燈區：
象徵夢想展翅高飛的「壯闊篇章」。場景設計以蜿蜒草地燈條勾勒出星河軌跡，彷彿飛馬奔馳時留下的光影足跡，引領觀眾穿梭其中，體驗與飛馬一同漫遊銀河的奇幻旅程，周圍星球燈飾內建互動感應裝置，觀眾輕拍即可觸發燈光明滅與色彩變化，營造出沉浸式的奇幻體驗。
彩繪燈籠燈區：
有總長35米的彩繪燈廊，由本市各區市民朋友所手繪的燈籠，頂部與左右兩側掛設至少千顆具新北意象的手繪燈籠，以及其他迎賓及光廊，點耀整個現場繽紛煥彩。
🟡「2026新北燈會」開幕點燈表演卡司
18:35~18:50 開場表演-未來科技光影秀【鏡面客】
18:50~19:00 市長、安芝儂及貴賓共同點燈
19:00~19:30 歌手 李杰明 演出
19:30~20:00 歌手 陳忻玥 演出
19:30~20:00 歌手 陳忻玥 演出
20:00~20:30 歌手 婁峻碩 演出
20:30~21:00 樂團 美秀集團 演出
🟡「2026新北燈會」交通資訊
📍搭臺北捷運：
民眾可搭乘臺北捷運中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
📍搭機場捷運：
搭乘桃園機運機場線到達A2站後，可於1A出口直接進入新北大都會公園。
📍搭高鐵：
▪️可於高鐵板橋站搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
▪️可於高鐵臺北站搭乘臺北捷運淡水信義線到民權西路站轉乘中和新蘆線到達三重站，或搭乘臺北捷運板南線到忠孝新生站轉乘中和新蘆線到達三重站後，於三重站的出口1依循引導指標進入新北大都會公園。
📍搭公車：
▪️「捷運三重站」下車：步行約3分鐘至會場：62、232、227區、264及640(含A)線。
▪️「菜寮(重陽路)站」下車：步行約7分鐘至會場：14、227、227區、232、292、292副、621、640(含A)、662、803、806及忠孝幹線。
▪️「福祉里（宏仁醫院）站」下車：步行約1分鐘：227區、232、264及640(含A)線。
📍自行開車：
▪️國道1號：中山高速公路於三重交流道下直走重陽路4段→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
▪️國道3號：北二高於中和交流道下接64快速道路三重出口→右轉新北大道一段→右轉水漾路二段經由10號越堤道即可進入新北大都會公園。
▪️停車場：新北大都會公園周邊外圍付費停車場或停車格，相關訊息查詢上「新北市公共停車場查詢」網頁 。
資訊來源：新北市民政局、2026新北燈會
