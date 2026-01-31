我是廣告 請繼續往下閱讀

台大醫院婦產部前住院醫師黃信穎執勤時，性侵病患；而台大醫學系前教授陳思原同樣在醫院擔任婦產部主任期間，性騷擾住院醫師。監察院調查，機關處理案件涉有諸多違失，因此糾正台大、台大醫院及衛福部。不過衛福部長石崇良竟說，人都會犯錯，不該錯一次就廢照。國民黨立委徐巧芯說，這是嚴重失言，對受害者而言極其殘酷。徐巧芯說，台大醫院婦產部狼醫事件，她質詢過很多次，為那些曾經受到傷害但現在仍然懼怕的女醫師、病患們發聲。性騷擾與性侵從來不是一句「犯錯」而已，對身體自主權與人格尊嚴的侵犯，是權力不對等下的暴力行為，是嚴重的「犯法」行為，怎能輕輕帶過？徐巧芯說，醫師握有專業與場域優勢，病患在診間本就處於弱勢，一旦遭到侵犯，留下的不只是當下傷害，更可能是長期心理創傷。把這種行為輕描淡寫成「一次失誤」，等同再次踐踏受害者。徐巧芯說，每一位女性、每一個家庭，身邊都可能有人需要看醫師。當主管機關選擇替加害者找台階，而非為病患築防線，社會怎麼安心就醫？若今天容許狼醫以「人都會犯錯」為護身符繼續執業，明天就是更多人被迫承擔制度縱容的後果。石崇良30日指出，醫師日常工作因科別特性，常有機會接觸個人隱私，對於曾犯錯的醫師應先透過調整工作內容降低風險。他也強調，社會的一般認知並非一犯錯就將人永久排除在外，處理上須兼顧輔導機制。