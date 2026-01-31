我是廣告 請繼續往下閱讀

台北市議員應曉薇捲入京華城案，交保後多次帶著女兒應佳妤跑地方行程、出入議會，被認爲今年選戰可望交棒。應佳妤過去在母親京華城官司期間經常與民眾黨支持者保持良好關係，甚至公開戴KP徽章，引發搶小草選票聯想。對此，民眾黨創黨主席柯文哲今（31）日重申，民眾黨在這地方就只有提這席，所以當然唯一支持吳怡萱」。今日上午，民眾黨主席黃國昌、前主席柯文哲、中正萬華區市議員擬參選人吳怡萱、松山信義區市議員擬參選人許甫、北市議員張志豪到北市南門市場發春聯，並接受聯訪。媒體詢問應佳妤也和民眾黨支持者保持不錯的互動關係，未來是否有機會支持應佳妤？柯文哲重申，「我們當然是唯一支持吳怡萱，民眾黨在這地方就只有提這席，所以當然唯一支持吳怡萱」。吳怡萱說，非常感謝應佳妤身為年輕人願意戴柯P徽章，代表她認同柯P的理念，但是選舉部分，既然她已經被民眾黨提名，就請大家支持她、唯一支持吳怡萱，她是中正萬華代表民眾黨的議員參選人，「我也會把柯P的理念、國昌老師的栽培，繼續帶到地方輔選上服務地方。」吳怡萱強調，上一屆的選舉應曉薇是第一高票，所以大家不用擔心，應佳妤應該是最資深的新人，她只要順利承接媽媽的選票，大家應該可以看得到他拿到好成績。但因為應佳妤現在還沒有說要參選，所以這題大家不用擔心，兄弟登山各自努力。