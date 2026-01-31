我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院30日在藍白立委聯手主導下，三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，中天新聞台有望繼續重回52台。不過，NCC立即表示，最終條文無回溯條款，因此中天不適用。國民黨立委柯志恩痛批，立院三讀通過法律，NCC卻不遵照法規執行，又想用自己的方式來解讀該法案，實在令人遺憾。柯志恩指出，過去NCC對中天新聞台所提出的多項指控，已有多數遭法院判決推翻，顯示當初撤照決定存在相當程度的程序與實質瑕疵。在此情況下，立法院通過修法，目的在於釐清法律適用原則，而非介入個案結果。柯志恩說，修正後的《衛廣法》明確規範，在相關爭議與訴訟尚未完全定案前，原頻道與原執照得以繼續使用，且條文已清楚載明具有溯及既往效力。她強調，這些內容在三讀通過時即已明文規定，不容行政機關自行曲解。針對NCC對修法提出不同解讀，柯志恩直言，相關說法令人遺憾。她質疑，若法院判決與法律條文已相當明確，行政機關卻仍以自身解釋凌駕法規與司法判決之上，恐損及法治精神。柯志恩最後強調，此次修法的核心精神在於依法行政、尊重司法，而非為任何一家媒體「開脫」。後續發展如何，社會自會檢驗，但立法院已盡到從法律層面補正制度的責任。NCC主秘黃文哲30日解釋，立法院最終通過的條文中，沒有回溯條款，法律為往後適用，必須是目前正在審照或未來的案件，NCC是在2020年決議對中天新聞台不予換照，因此不適用。