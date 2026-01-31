我是廣告 請繼續往下閱讀

▲A-Lin（如圖）亂改魏如萱的金曲歌詞，稱自己愛的只有酒。（圖／魏如萱 waa wei IG@waawei）

「天生歌姬」A-Lin（黃麗玲）除了有實力派唱功，人來瘋及傻大姐個性製造不少笑料，成為流量密碼和網路迷因。A-Lin近日幫金曲歌后魏如萱的演唱會拍宣傳短片，她手拿酒杯一臉迷濛唱著好友的歌曲，奇怪音調配上惡搞的歌詞「我愛的只有ju」，讓網友猛虧，「還沒喝就醉了」、「喝到假酒系列！」魏如萱2月初將在台北小巨蛋舉辦「怪奇的珍珠」演唱會，A-Lin替好友拍攝宣傳短影音，曝光的影片，只見A-Lin翹著二郎腿，右手優雅地拿著一個高腳杯，裡頭裝著不明飲品，她眼神空洞看著鏡頭，唱著魏如萱的代表作〈你啊你啊〉。不過A-Lin把原曲副歌「欸嗚欸嗚欸欸 嗚嗚嗚喔喔」空靈的曲調和口氣，唱得斷斷續續、聲音忽大忽小，同時眼巴巴的看著那杯「烈酒」，最後啜飲一口，讓魏如萱在文案虧她，「謝謝A-Lin，到底要不要喝啦！哈哈哈哈哈！A-lin妳現在很瘦，可以喝多一點沒關係！」令人發噱的是，A-Lin還把原歌詞「咁講你不知我愛的只有你」改成「咁講你不知我愛的只有ju（酒的台語）」，網友全笑翻，「不是A-Lin是酒Lin」、「怎會越來越有喜感」、「是不是太可愛的部分」、「她有喝醉」、「好ㄎ一ㄤ...」、「抓住一切機會喝酒」、「唱成原住民山歌的感覺」、「眼神中沒有對唱歌的渴望，只有對能量飲料的愛！」A-Lin日前也在陸綜《聲生不息·華流季》耍寶，她和其他常駐歌手聊及開嗓一事，A-Lin說：「要學開嗓的話，要學妹姐（張惠妹）的，她每次都這樣『山上的捧右災哪哩（山上的朋友在哪裡）！』」一旁的李佳薇也跟著模仿一遍，並加強高音「哩（裡）」，十分逗趣。這時，蘇有朋也加入話題，他跟A-Lin說：「我有看妳的（台東）跨年！」讓A-Lin笑得花枝亂顫，網友也笑翻，「A-Lin的模仿天賦藏不住了」、「精準復刻經典語氣，《聲生不息》的後台也太歡樂了」、「這簡直就是阿妹本妹」、「相似度百分百，笑到停不下來」、「循環輸出！」