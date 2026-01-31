我是廣告 請繼續往下閱讀

立法院30日在藍白立委聯手主導下，三讀通過《衛星廣播電視法》修正案，中天新聞台有望繼續重回52台，但NCC立即表示，最終條文無回溯條款，因此中天不適用。對此，前立委郭正亮預測，NCC讓步的招，就是讓中天到80幾台去播， 不給52台，而前立委蔡正元表示，如果華視不退出，那公廣集團預算歸零。針對《衛星廣播電視法》修正案三讀通過，蔡正元昨（30）日在《中天辣晚報》節目中表示，這個叫恢復正義，民進黨沒有法律依據，用不當的行政手段撤銷《中天新聞台》，是標準的打壓異己、破壞言論自由、違背民主國家的基本原則跟立場。蔡正元指出，當時NCC指控中天的所有東西，在法院都輸，但NCC輸得心不甘情不願，不斷搞一些行政程序的訴訟來卡中天，所以現在國民黨跟民眾黨在立法院是有優勢的，當然修法讓「中天條款」通過，來阻擋行政命令。蔡正元直言，不管民進黨會不會買單，在法律通過以後，可以進行激烈的政治鬥爭，國民黨要有自覺，未來若不從事激烈的政治鬥爭，所有的政治目標都沒辦法完成，所以在立法院要更加勇敢、更不妥協，不要被批評兩句就軟了。前立委郭正亮問道，如果華視不退出呢？蔡正元建議，那公廣集團預算歸零，公廣集團不補助，就等於零，把《公共電視法》直接刪除。