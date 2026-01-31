我是廣告 請繼續往下閱讀

2026九合一大選在即，外界高度關注藍白關係的發展，不料民眾黨前主席柯文哲自交保後，頻頻向綠靠攏，和民眾黨主席黃國昌路線似乎不同，甚至在29日拋出「藍白分」的說法，引發熱議。對此，柯文哲今（31）日出面解釋，目前藍白合作的態勢沒有改，大戰略沒有改變。藍ㄧ柯文哲29日表示，可以「藍白分」彼此分工合作，至於「藍白分」是否可能從分工走向分手？柯文哲語帶嘲諷表示，「藍營的朋友每個都很玻璃心，綠營則是見獵心喜」，話鋒一轉更把矛頭指向總統賴清德，反問：「藍白合不就是賴清德造成的嗎？」，引發熱議。柯文哲今日與自家北市議員參選人許甫、吳怡萱、張志豪合體發送春聯，在活動前受訪表示，藍白合是賴清德造成的，第一天就把民眾黨跟國民黨綁在一起打，打到後來兩個黨就合在一起了，所以目前藍白合作的態勢沒有改，大戰略沒有改變。對於國民黨主席鄭麗文稱「柯文哲坐牢太久而心靈受創」，柯文哲表示，鄭麗文要怎麼說是她的自由，但對他來講，在監獄中沒有空間的自由，卻有時間的自由，可以想很多事情，「沒有什麼心理創傷啦」，自己出來後，旁邊人都比他創傷更嚴重，他反而是最沒有創傷的；至於未來是否替藍營候選人站台，柯文哲表示，今年民眾黨還是會提出很多候選人，當然以民眾黨的為主，行有餘力才會做其他的。