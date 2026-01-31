我是廣告 請繼續往下閱讀

▲《明星製作公司》有曾莞婷、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）、楊銘威、黃偉晉與風田組成。（圖／TVBS提供）

陳漢典節目上發怒！臉臭喊：不開心

Lulu崩潰：壓力大！黃偉晉害怕極了

▲《明星製作公司》玩起交換禮物場面失控。（圖／TVBS提供）

實境節目《明星製作公司》熱播好評不斷！曾莞婷、陳漢典、Lulu（黃路梓茵）、楊銘威、黃偉晉與風田於最新一集中，設計遊戲混亂成一團，連導演、製作人與製片都必須一邊下場參與、一邊兼顧幕後流程，陳漢典臉色凝重：「說真的，錄完之後不是很開心」，Lulu則點出難處：「製作費1萬塊，還要找朋友、還要點閱率，這根本不可能」，道盡節目製作背後的真實壓力。最新一集以「人脈經營」為主題，眾人設計「聖誕交換禮物之現在不准笑」遊戲單元，讓明星們找來好友同樂，然而在歡樂畫面背後，製作現場其實承受不小壓力，身為導演的陳漢典於拍攝結束後，臉色大變地說：「說真的，錄完之後不是很開心！」直指整體流程過於倉促，現場混亂到不行。黃偉晉首次負責攝影掌鏡工作，內心其實相當緊張，他說：「我一點都不期待，非常害怕，因為我沒有用過專業相機拍，平常都是用手機錄，所以有一點恐懼。」Lulu則無奈嘆：「製作費1萬塊，還要找朋友、還要點閱率，這根本不可能。」道盡節目製作背後的真實壓力，眾人處於崩潰邊緣。明星們很快發現理想與現實之間的落差，有限預算壓縮了製作彈性，臨場的遊戲設計、動線安排與人力配置考驗反應，當場連導演、製作人與製片都必須一邊下場參與、一邊兼顧幕後流程，現場節奏一度失控，使原本設定的「不准笑」挑戰，反而讓明星們演變成「忙到笑不出來」，畫面荒唐。《明星製作公司》該集上線後觀看數突破32萬次，從錄影結束後的失落檢討，到最終獲得觀眾肯定，6人表示這次經驗雖然不完美，卻讓他們更清楚看見節目節奏、觀眾反應與製作現實之間的落差。敬請鎖定每週六晚間8點TVBS 42頻道、CatchPlay TV的TVBS歡樂台播出，每週日晚間8點於TVBS精采台《明星製作公司》。