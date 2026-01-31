我是廣告 請繼續往下閱讀

▲輝達執行長黃仁勳到蜜餞店後，買了好幾袋蜜餞。（圖╱記者林汪靜攝）

輝達執行長黃仁勳來台行程進入第三天，今（31）日重頭戲便是與供應鏈夥伴餐敘，傳說中的「兆元宴」將登場，他在兆元宴舉行前，今日下午先來到他最愛的四平街商圈蜜餞店採購一番，並透露明晚他將與台積電高層餐敘，以及有些會議要開。今晚兆元宴即將登場，黃仁勳邀請重要供應鏈夥伴出席餐會，屆時台積電、鴻海、廣達等台廠供應鏈，可能都是座上賓之一。而在兆元宴登場之前，他先到台北市四平街商圈，被直擊到他的愛店採買蜜餞，民眾見到他也相當驚喜，興奮的要求拍照、合影。他進到蜜餞店後，大肆採買一番，買了好幾袋蜜餞，保鏢將袋子塞滿兩台車後車廂，他也不忘大讚蜜餞店「賀甲」，他說，「果乾、台灣餅乾、各式各樣的花生酥，太好吃了。全是兒時的味道，兒時的糖果。」邊買還邊分送芒果乾給店外搶看他的大批粉絲，還直接餵食，現場十分熱鬧。黃仁勳也表示，今晚他有供應鏈夥伴晚宴。明晚他則會和台積電的高層一起吃飯，然後還有一些會議。蜜餞店店員透露，黃仁勳這次買了芒果乾、梅子、蜜餞、金元寶巧克力，以及一些零食餅乾，可說是種類多樣。