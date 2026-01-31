我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐小可（左2）吆喝彭小刀（右1），男方下秒撲倒在地。（圖／綜藝玩很大提供）

▲黃隊由KID（左起）、葛兆恩、阿喜、大文組成。（圖／綜藝玩很大提供）

吳宗憲、KID主持的實境節目《綜藝玩很大》本週前進馬來西亞文冬！原主持人坤達告假，由彭小刀代班黑隊隊長，怎料嘿對前幾週已連敗多場，吳宗憲忍不住調侃，激起彭小刀勝負欲，找來貝童彤、徐小可及蔡旻佑助陣，組成最強聯盟，徐小可威嚴地發號施令，大喊一聲要彭小刀坐下壓住答案卡，沒想到他下秒像個聽話的孩子，瞬間乖乖撲倒在地，笑爆眾人。由於先前在韓國京畿道以及桃園的賽事，黑隊一路慘敗，讓吳宗憲忍不住調侃，「根本逃脫不了連敗魔咒」，為了終止連敗噩夢，彭小刀信心滿滿，聲稱經過調整後，找來「超級媽媽」貝童彤與徐小可，以及才子蔡旻佑助陣，準備挫挫黃隊銳氣，貝童彤與徐小可展現了強悍的戰力，讓KID帶領的黃隊備受威脅。而在「大風吹」搶答關卡時，彭小刀還搞不清楚狀況時，徐小可威嚴地發號施令，大喊一聲要他坐下壓住答案卡，沒想到彭小刀竟然像個聽話的孩子，瞬間乖乖撲倒在地，現場笑翻，隊員們更忍不住驚嘆：「不要惹媽媽不開心！」在闖關過程中，狡猾的KID使出心理戰，故意大喊：「刀哥，你接力棒忘了拿！」沒想到彭小刀竟然信以為真，真的停下腳步檢查，頓時浪費了寶貴的時間。旁邊的隊友見狀崩潰大喊：「不要理他，他在騙你！」究竟黑隊是否能終止連敗噩夢？精彩內容請務必鎖定本週播出的《綜藝玩很大》，於中視每週六晚間10點、三立都會台每週日晚間8點、 《綜藝玩很大》YouTube週一晚間7點。