民眾黨前主席柯文哲、民眾黨主席黃國昌今（31）日前往北市南門市場發春聯。不料，遇到一名自稱是柯文哲學妹的女子陳情。該女子說，她辛苦考上醫學系，為什麼買不起台北市房子？黃國昌見狀就立刻閃到一旁，柯文哲一開始表情顯得尷尬，後來聽了幾句後也搔頭離開。讓該學妹怒吼，「你們不是要實踐公平正義嗎！」柯文哲、黃國昌、台北市議員張志豪、台北市中正萬華區議員參選人吳怡萱、松山信義區議員參選人許甫今天前往在南門市場發放春聯，並接受媒體聯訪。不過，在媒體聯訪結束後，一名女子突然跑到柯文哲與黃國昌前方說，她有幾句話想問柯文哲。黃國昌見狀立刻閃到一旁，吳怡萱先問對方是誰。該女子回應說，「我是柯P學妹。」隨後她就開始陳情，稱自己已經35歲，為什麼買不起台北市房子？自稱柯文哲的學妹還說，她是在大安區最精華地帶長大，花了家裡很多錢，補習考上醫學系，但為什麼淪落到買不起房子，連家裡旁邊的房子都買不起，為什麼？柯文哲在一旁聆聽，但這名女子情緒非常激動，雖然他一度想要說明解釋，最後還是搔頭離開。不料，該舉動反而激怒學妹，讓她激動怒吼，「為什麼！你們不是要實踐公平正義嗎！」柯文哲邊聽邊點頭也試圖想要跟對方溝通，而民眾黨議員參選人許甫則是安撫對方說，「不要激動」。柯文哲聽了一小段後也抓了抓頭離開，但該名女子卻情緒更加激動，大聲高喊「為什麼！你們不是要實踐公平正義嗎！」吳怡萱、許甫等人則是繼續安慰該名女子。吳怡萱最後緩頰說，「我們會努力實踐公平正義。」