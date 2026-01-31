疾病管制署昨（30）日公布國內今年首例「漢他病毒症候群」病例，個案為北部一名70多歲男性，主要活動範圍集中在住家，家屬也回報家中曾發現老鼠活動與鼠跡。消息曝光後引發關注，胸腔暨重症專科醫師黃軒也提醒，部分高風險病毒在初期極度「像感冒」，若過早掉以輕心，可能錯失關鍵治療時機，若感冒症狀合併呼吸惡化、意識改變或特殊接觸史，就不能再當普通感冒看待，其中漢他病毒更被他直接列為紅燈警示，短時間內就可能引發肺水腫與休克。
漢他病毒國內首例現蹤！黃軒醫師警告：一開始像感冒、數小時內恐休克
黃軒醫師在臉書粉專發文指出，臨床上最讓醫師警惕的，並不是陌生病毒，而是「太早把它當成單純感冒」，就此錯過關鍵時機。不少高風險病毒的開場症狀幾乎一模一樣，流鼻水、喉嚨痛、發燒、痠痛通通都有，真正拉開差距的，不是第一天的不適，而是接下來幾天病程如何變化，一旦輕忽，後果可能截然不同。黃軒醫師接著將病毒分為以下三種危險層級。
🟡第一層：真的只是感冒（風險低）
黃軒醫師表示，第一層屬於風險較低的「真的只是感冒」，像是鼻病毒、一般冠狀病毒（非SARS／MERS／COVID-19）、副流感病毒及成人型RSV，症狀多以流鼻水、喉嚨痛為主，病程進展緩慢，數日內會逐漸改善，鮮少出現器官衰竭，通常休息與支持性治療即可，無須過度緊張。
🟡第二層：早期像感冒，但常被低估
第二層是門診最容易被低估的區域。黃軒醫師指出，流感初期常被誤認為小感冒，但隨後可能高燒不退、全身痠痛劇烈；COVID-19前幾天症狀輕微，卻可能在第5至第8天突然惡化，甚至出現「不喘卻缺氧」的陷阱；腺病毒則常伴隨嚴重喉嚨痛與結膜炎，一旦出現群聚更要提高警覺，這類病毒的共通點就是「前段太像感冒」，直到後段才出事。
🟡第三層：一開始像感冒，卻高度致命
至於第三層，黃軒醫師直言「醫師會直接拉警報」。漢他病毒早期幾乎與流感無異，卻可能在短短數小時內迅速引發肺水腫、休克，死亡率不容小覷；立百病毒起初只是發燒與痠痛，後續卻可能進展為腦炎與昏迷；禽流感、MERS、SARS同樣從咳嗽、發燒開始，卻快速走向重症肺炎，關鍵線索往往藏在接觸史與惡化速度。
疾管署也補充，漢他病毒症候群屬於人畜共通傳染病，病毒自然宿主為鼠類等齧齒動物，人類可能因吸入或接觸遭病毒污染的塵土、物體，或被帶病毒的鼠類咬傷而感染。
黃軒最後分享臨床實戰心法，只要出現「感冒樣症狀」，卻合併發燒愈來愈喘、意識變慢、血小板下降、肌肉痛異常劇烈，或有動物、特殊環境接觸史，甚至病況突然急轉直下，就不應再以普通感冒看待。他強調，病毒真正狡猾之處，不在於毒性有多強，而是「一開始實在太像感冒」。
資料來源：臉書粉專「黃軒醫師 Dr. Ooi Hean」
