漢他病毒國內首例現蹤！黃軒醫師警告：一開始像感冒、數小時內恐休克

🟡第一層：真的只是感冒（風險低）

▲鼻病毒、一般冠狀病毒、副流感病毒及成人型RSV，症狀多以流鼻水、喉嚨痛為主，病程進展緩慢，數日內會逐漸改善，屬於風險較低的層級。（示意圖，非本人／取自photoAC）

🟡第二層：早期像感冒，但常被低估

🟡第三層：一開始像感冒，卻高度致命

▲漢他病毒早期幾乎與流感無異，卻可能在短短數小時內迅速引發肺水腫、休克，死亡率不容小覷。（圖／由AI生成、記者徐銘穗製作）

只要出現「感冒樣症狀」，卻合併發燒愈來愈喘、意識變慢、血小板下降、肌肉痛異常劇烈，或有動物、特殊環境接觸史，甚至病況突然急轉直下，就不應再以普通感冒看待。他強調，病毒真正狡猾之處，不在於毒性有多強，而是「一開始實在太像感冒」。