7-11、全家福袋別用原價入手了！因應春節檔期到來，超商推出限定優惠還有滿額折扣，包含開運福袋也適用。其中7-11瞄準2月11日起的「金馬開運迎財神」檔期，只要滿222元立刻折20元，還可獲得購物金抽獎機會，有機會獲得5元～168元購物金或飲品兌換券，若是瞄準破千元的福袋組合，建議可用「指定支付」方式付款，直接多折100元；全家則是把會員點數放大，扣3000點會員點數購買指定福袋直接折抵100元（原3000點數可折10元消費）。
🟡7-11福袋激省買法
7-11春節「金馬開運迎財神」檔期，自2月11日起至2月16日開跑，以下幾種結帳方式，結帳就可額外多折現金或者獲得贈品，且開運福袋也適用。
◾購買指定商品滿222元立折20元
◾門市櫃台結帳消費滿222元即可獲得「發財購物金卡」抽獎機會，有五福臨門5元購物金、七開得勝7元購物金、六六大順66元購物金與最高有機會獲得金馬一路發168元購物金，或是美式連連-中熱美兌換券
◾持uniopen聯名卡／icash Pay／icash 2.0／悠遊付/iPASS MONEY／橘子支付結帳，全店全品類商品（不含香菸、受託代銷）單筆滿1111元立折100元，購買開運福袋可加入此優惠活動。
◾結帳金額滿1111元贈送好禮包含得意廚紙、限量歷年經典Logo燈箱；消費滿1711元再贈送統一綺麗健康油。
🟡全家福袋激省買法
◾指定款使用點數秒扣100元
全家即起至2月10日也推出福袋限定優惠，點進全家APP「兌點趣」內購買指定福袋，可扣3000會員點數直接折抵100元，原3000點數只能折抵10元現金，相當於購買福袋一瞬間把點數放大10倍。
活動指定福袋包括
◾原價399元「Rody系列小白虎黑蝦」、「carebears包邊絨毛袋」、「褲褲兔鋪棉包」
◾原價599元「褲褲兔手提行李箱」、「carebears手提行李箱」「全家日系文具收納包」
◾原價699元「佩佩豬福袋組」
◾原價799元「褲褲兔造型毯」
◾原價999元「carebears摺疊手推車」
◾原價1599元「carebears前開行李箱」。
🟡超商特殊店型長期9折優惠
去年就有網友發現，部分門市剛開賣，就祭出福袋9折優惠，事實上9折優惠是特殊商圈的長期優惠活動，像是醫院或大學內的超商門市，且結帳9折不限於福袋，而是全店商品幾乎都有9折優惠（部分指定商品不打折），不過這類特殊店型可能需要看工作證、學生證，且有額外9折優惠的特殊店型門市，通常位在封閉型商圈內，沒有街邊店型方便抵達。
🟡超商福袋先買先享受、晚買享折扣
除了搭配優惠的購買方式外，超商福袋往年在春節過後，往往還會迎來一波出清促銷，最終階段會祭出「買一送一」的最低優惠價。不過是否出清、優惠力道，仍須視當年度銷量與庫存狀況而定。依過往經驗，全家福袋買一送一有時候是單一店家優惠，7-11福袋出清則是全台門市統一，且出清福袋的時機點通常已無法再參加抽獎。想撿便宜的民眾，不妨在年後多加留意。
資料來源：7-11、全家
