桃園市政府青年局因建物漏水、壁癌以及外牆磁磚剝落，去年4月開始進行修繕工程，歷經9個多月完工，然而民進黨籍市議員黃瓊慧今（31）日在臉書Po出修繕前、後的青年局外牆對比照，狠酸，「魔改」、「可能是小畫家弄出來的」、「好歹美感也顧一下吧？」；對此，桃園青年局回應，「對於特定議員不重視過去未能及時修繕所造成的風險，卻總是用特定政治立場在美學上做文章，傷害在地設計師的熱忱，青年局深表遺憾。」桃園青年局表示，為提升公共安全並改善洽公環境，行政大樓辦理外牆全面更新工程。該棟大樓建於民國79年，前身為中壢市民代表會，使用年限已逾30年，張善政市長上任後，發現外牆系統老化，陸續出現磁磚空鼓及剝落情形，已具公共安全風險。經專業評估後，青年局依法編列預算辦理整修，以確保使用安全。青年局指出，行政大樓外牆原採早期磁附工法，長期受日照、風雨及溫差影響，黏著層老化屬結構性問題。考量外牆為須定期檢修更新之建築構件，本次工程採整體更新方式辦理，目的在於防止磁磚脫落、降低意外風險，並延長建築物使用年限，其必要性與合理性均建立於專業判斷與公共安全考量之上。青年局續指，在設計規劃階段，監造單位提出多項方案，經審慎評估後，確認工程核心重點為防漏水及解決外牆安全問題。外牆顏色之選定，係依循專業設計程序辦理，並邀請設計庫顧問提供專業意見作為選色參考，延續原有色系，以維持整體環境視覺的連續性與協調性。青年局表示，青年局一向尊重專業、支持在地設計能量，公共工程之規劃與執行，皆以安全、功能及公共利益為最優先考量。參與此次外牆更新的顧問中，也有自前市長鄭文燦任內就長期協助青年局的專業人士，藝術及美學理應無關政治，尊重創意及專業才有助於桃園乃至於臺灣藝術人才發揮長才。青年局強調，工程完工後，將有效提升建築整體安全性，改善洽公與使用環境，為青年朋友及市民提供更安全、舒適且具品質的公共空間，這也是本次工程最核心、也最單純的初衷。青年局直言，對於特定議員不重視過去未能及時修繕所造成的風險，卻總是用特定政治立場在美學上做文章，傷害在地設計師的熱忱，青年局深表遺憾。