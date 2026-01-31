我是廣告 請繼續往下閱讀

中天新聞台2020年因換照未過，遭到下架，移出第52台。國民黨立委羅智強等人提案修《衛星廣播電視法》，立法院30日三讀通過修法，新法還適用訴訟中案件，讓中天新聞台有機會重返第52台。民進黨痛批國民黨在干預司法，不過國民黨立委徐巧芯說，立委不是法官，無法影響判決，但若中天贏了，當然要讓它適用法律。徐巧芯說，《衛廣法》修法並非針對特定電視台，最終全案表決結果即可看出，民進黨在表決時並未按下反對票，而是棄權，顯示即使民進黨先前有諸多批評，最終仍未否決修法內容，這代表國民黨修法是基於整體制度考量，而非針對單一媒體量身打造。她強調，修法方向是為了解決制度性問題，而非替個別業者解套。徐巧芯進一步說明，現行換照制度下，國家通訊傳播委員會（NCC）握有過大的裁量權，但在後續行政處理上，卻經常出現無能為力或不作為的情況，立法院對此無法接受，因此才會透過修法，重新調整權責結構。至於外界關注中天新聞台是否適用新法，徐巧芯指出，目前中天仍在進行相關行政訴訟，能否適用新法，須視未來法院判決結果而定。她表示，若中天勝訴，自然可依新法規定處理；若敗訴，則不在修法適用範圍內，一切仍須尊重司法裁決。徐巧芯強調，立法委員並非法官，無權指揮、干預或建議法院如何判決，訴訟程序應回歸司法體系處理。中天是否爭取自身權益，應由其在法院中自行主張，立法院僅從立法角度，為所有新聞台與電視台建立公平、通用的制度，若中天未來勝訴，也僅代表過去NCC在換照處置上存在不公平情況，屆時中天得以依循公平的法律制度，尋求應有的救濟途徑。