桃園市政府青年局因建物漏水、壁癌以及外牆磁磚剝落，去年4月開始進行修繕工程，歷經9個多月完工，然而民進黨籍市議員黃瓊慧今（31）日在臉書Po出修繕前、後的青年局外牆對比照，狠酸，「魔改」、「可能是小畫家弄出來的」、「好歹美感也顧一下吧？」；對此，國民黨桃園市議員詹江村狠酸，「這些設計庫的顧問，很多都是一直從鄭文燦時期就幫忙到現在，為什麼他們在鄭文燦時期就沒問題，在張善政任內幫忙就要被你們打成華國美學？」詹江村今日在臉書發文開嗆，「對三寶黃瓊慧來說，世界上最美的應該只有她的盛世美顏；美不美也都要民進黨和青鳥說了算。進入2026年，來到4年議員任期最後一年，黃瓊慧這幾位三寶議員還是跟前幾年一樣，不翻車就渾身不對勁，這次又拿青年局的外牆做文章。」詹江村指出，青年局這棟大樓建於民國79年，前身為中壢市民代表會，使用超過30年，這幾年因外牆系統老化，陸續出現磁磚空鼓及剝落情形，所以青年局編列預算整修。這棟樓的外牆，早期是採取磁附工法，考量外牆屬需定期檢修更新構件，這次採整體更新方式整修，確保外牆結構安全之虞，還能延長建築使用年限。詹江村痛批，「我先請問民進黨這麼多有意見的議員，這棟樓30多年不整修，外牆剝落，鄭文燦幹了八年為什麼不修繕？就跟桃園棒球場一樣，最核心的排水問題就是不處理，只喜歡被啦啦隊扛起來。民進黨和青鳥，老是正經事不做，用自以為高尚的審美觀，到處出征、到處找麻煩。」詹江村表示，經過他的了解，外牆顏色是由青年局設計庫顧問協助，也包含銘傳大學設計學院副院長李芝瑜老師及「半隻羊」的葉禮洋老師都是諮詢對象，最終，選擇延續原有色系，維持整體視覺協調性。詹江村怒轟，「這些設計庫的顧問，很多都是一直從鄭文燦時期就幫忙到現在，為什麼他們在鄭文燦時期就沒問題，在張善政任內幫忙就要被你們打成華國美學？因為民進黨就是用有色眼鏡在看所有事情，我真為這些設計師感到很不平。」詹江村狠酸，「三寶女神黃瓊慧跟青鳥女神徐小花這對姊妹，大罷免被完封崩潰到現在，難道你們比專家學者還懂美學？這可不是幼兒園畫畫比賽，也不是議事殿堂問政府官員自己漂不漂亮。三寶黃瓊慧，上知天文，下懂美學，果然議會最霉，翻車相隨。」