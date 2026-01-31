中央氣象署預報指出，今（31）日晚起受到冷氣團影響，入夜開始降溫、降雨，明日華南雲系東移，各地天氣偏冷且全台有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，降溫持續到下周二，下周三至周五短暫好天氣，下周五入夜又有新一波冷氣團襲台，且強度會比這波稍強。
全台變成濕冷地獄！冷氣團急凍4天
氣象署預報員曾昭誠提醒，大陸冷氣團南下影響，各地天氣偏冷，將持續到下周二清晨，且今晚到周日華南雲系移入，全台都有降雨機會，其中基隆北海岸、東北部及台中以北山區有雨，並有局部較大雨勢發生的機率，中部以北地區有短暫雨，東部、東南部地區、恆春半島及南部山區有局部短暫雨，其他地區有零星短暫雨。
下周一到下周二剩下迎風面有雨，基隆本海岸、大臺北山區、宜蘭降雨趨緩，不過北部、東半部、中部山區仍有降雨機會，其他地區也有零星降雨。
周二白天白天起大陸冷氣團減弱，氣溫回升，降雨進一步趨緩，剩下東半部、基隆北海岸、恆春半島、大台北山區有降雨機會，其他地區多雲到晴；周三至周五各地為多雲到晴，僅台東、恆春半島有零星短暫雨。
下周五（6日）晚起又有鋒面接近，北部、宜蘭及花蓮開始降雨，周六有另一波鋒面通過，以及大陸冷氣團南下，東部地區轉為有零星短暫雨，其中基隆北海岸、桃園以北、宜蘭雨勢較明顯。
未來兩波冷氣團襲台！下周六又有一波大降溫
未來一周溫度趨勢，第一波大陸冷氣團從今（31）日起降溫至下周二清晨，北部、宜蘭約14度至17度，中南部清晨15度至17度，中南部白天高溫略降18度至23度。下周二白天至周五回溫，北部高溫回升至20度以上，其他地區溫度約20度至24度，中南部會更暖。
下波冷氣團從下周六晚間開始影響，北部、宜蘭自周六白天降溫至14度至16度，中南部周六下半天開始降溫，強度估計至少是大陸冷氣團等級，強度比第一波稍微強，預計將會一路影響至2月10日。
資料來源：中央氣象署
未來兩波冷氣團襲台！下周六又有一波大降溫
