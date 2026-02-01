我是廣告 請繼續往下閱讀

木蘭女子足球聯賽下半季賽事正式展開，高雄Attackers於下半季首場主場賽事火力全開，在475位球迷購票進場支持下，以4：0完封臺北熊讚play one，延續主場不敗氣勢，為下半季賽程開出漂亮紅盤。比賽上半場第26分鐘，高雄Attackers率先打破僵局。背號14號吳愷晴於前場組織進攻，雖遭對手第一時間解圍，但19號陳妗文在邊路積極回搶球權後送出精準傳中，25號濱本瑪琳頭球攻門擊中門柱彈出，10號Daiana及時跟進補射破網，助球隊先馳得點。比賽進入下半場，高雄Attackers持續掌控比賽節奏，直到第86分鐘再度拉開比分。前場右路進攻受阻後回傳重新組織，吳愷晴冷靜分球至左路，陳妗文接球後果斷起腳，射門直掛球門死角，皮球擊中門框內側彈射入網，將比數改寫為2：0。進球後氣勢全面升溫的Attackers隨即展開猛烈攻勢。第87分鐘，開球後立即高位壓迫成功，右路快速推進，由吳愷晴送出精準傳中，梁凱柔在門前高高躍起頭球破門，短短一分鐘內再下一城，比分來到3：0。比賽進入最後傷停補時第94分鐘，高雄Attackers再添保險分。背號31號莊詠馨於中場分球至右路，塚本奈緒帶球快速推進至禁區後起腳傳中，濱本瑪琳門前跟進推射破門，也為比賽劃下勝利。其中莊詠馨是高雄Attackers U16青訓選手，冬窗期被球隊從青訓梯隊拉上來加入一軍，於88分鐘替補上場，實現木蘭聯賽初登板，並且成功助攻進球，最終高雄Attackers以4：0完勝對手，下半季首場主場賽事成功捍衛主場優勢，在球迷熱情支持下展現整體進攻火力與團隊默契，為後續賽程注入強勁信心。此役高雄Attackers透過穩定的中場調度、邊路深度與前場高壓逼搶，完整展現下半季戰術輪廓。多名球員在不同進攻環節扮演關鍵角色，也讓Attackers在主場持續累積勝勢，為接下來的聯賽競爭奠定良好基礎。