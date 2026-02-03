OpenAI近日宣布將在今年2月13日起，從ChatGPT中移除多款舊模型，包含 GPT-4o、GPT-4.1、GPT-4.1 mini都將退場。而Google則重磅在台推出「Google AI Plus」訂閱方案，每月260元，就能擁有Gemini 3 Pro、200GB雲端空間，此外，YouTube針對免費仔，又再度強化封鎖能力。
OpenAI 2月13日停用 GPT-4o模型
OpenAI 正式公告，將於2月13日起，從 ChatGPT介面中移除多款舊世代模型，名單包含 GPT-4o、GPT-4.1、GPT-4.1 mini 以及 OpenAI o4-mini。就連先前短暫露面的 GPT-5 Instant 與 GPT-5 Thinking 也將同步退場。官方指出，隨著GPT-5.2 在個性化與創作能力上的成熟，目前每日主動選擇使用GPT-4o的用戶僅剩 0.1%，絕大多數用戶已轉向新模型。OpenAI 表示，汰除舊模型是為了集中運算資源，未來將持續改善回應風格，降低不必要的拒答。
Google AI Plus登台每月260元
Google宣布在台灣等35個國家推出 「Google AI Plus」 方案，定價為每月台幣 260元，且新訂閱用戶可享有前兩個月 5 折，每月130 元的限量優惠。訂閱該方案將可解鎖以下頂級功能：
最強模型：獲得Gemini 3 Pro 進階權限，處理程式編寫與邏輯推理。
深度研究：運用Deep Research生成詳細分析報告。
影音生成：使用Nano Banana Pro生成圖像，或用Veo 3.1 Fast 將文字轉為高品質8秒短片。
創作點數：每月獲得200點AI 點數用於影片製作軟體 Flow 和 Whisk。
整合服務：Gmail、Google文件內建Gemini寫作助手，以及 NotebookLM進階功能。
雲端空間：包含200GB儲存空間，可與最多5位家人共享。
YouTube 證實封殺「背景播放」漏洞
YouTube近期針對非付費用戶祭出更嚴格限制，Google 官方已向外媒證實，針對 Samsung Internet、Brave、Edge 等手機瀏覽器的「背景播放」功能已進行統一規範。過去許多用戶透過這些瀏覽器繞過限制，但現在只要縮小視窗或鎖定螢幕，聲音就會立刻中斷。官方強調，背景播放本就是Premium會員專屬功能，此次更新是為了修復過去被誤用的情境，確保各平台體驗一致。
此外，針對網傳「調整播放速度」也要收費的傳聞，Google 澄清普通用戶仍可使用最高 2倍速播放，僅有 Premium 用戶可使用最高 4倍速的功能，並非全面剝奪免費戶權益。
資料來源：OpenAI、Google AI Plus
