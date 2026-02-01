農曆新年假期從2月14日開始，不妨把握時間完成大掃除，除舊布新，迎接2月16日的除夕！許多人都覺得大掃除相當累人，但其實只要安排好清潔順序、準備好好用的清潔工具，就能讓打掃事半功倍，輕鬆讓家裡變乾淨，《NOWNEWS》一次整理大掃除順序、清潔用品、打掃方法，讓你大掃除變得更簡單。
大掃除第一步：斷捨離
斷捨離：清潔公司潔客幫曾表示，大掃除第一步是「斷捨離」，先把衣櫃、儲藏櫃等地方，用不到的東西清出來，決定捐贈或是丟棄，通常一年之中都沒有使用到的東西，就可以考慮捨棄，斷捨離能減輕後續清潔壓力，別忘了冰箱的過期食品、過期的保養品等也要丟掉。
大掃除按順序：從高到低、從裡到外、從乾到濕
1、從高到低：打掃時天花板、燈具、冷氣、高櫃頂部等，較高處的灰塵、髒污，可能會隨著打掃不斷往下掉，所以打掃時可先用長柄的除塵紙、吸塵器等把高處的灰塵清除，再往下清潔。
2、從裡到外：
📌臥室：可以從房子最裡面的房間開始清掃，像是每天睡覺的臥室，暗藏大量棉絮和塵蟎，在完成衣櫃斷捨離之後，再清理容易被忽略的床底和櫃子後面，床墊也可以用吸塵器進行吸塵。另外，可把窗簾安排在這個階段清洗，家事達人陳映如表示，可水洗的窗簾能先泡過碳酸鈉水，再放進洗衣機中清洗，紗簾可直接掛回自然風乾；厚重布簾建議放在室內，開除濕機乾燥後再掛回。
📌客廳：比較靠近門口的客廳，需要針對不同材質的物品清潔，像是皮革沙發可用乾布或吸塵器吸塵，如果有污漬，可使用微濕軟布沾稀釋肥皂水輕擦，再以乾布擦乾，若是嚴重污漬，可使用皮革專用清潔劑，可在不顯眼的地方測試會不會褪色，另外可定期使用皮革保養乳保養。也別忘記踢腳板、開關、插座上方的積灰。
電視清潔的部分，家電大廠LG表示，準備除塵紙、螢幕專用抹布2條、液晶螢幕專用清潔劑，先用除塵紙輕輕擦拭液晶電視，清除大部分灰塵，避免灰塵刮傷螢幕，再把液晶螢幕專用清潔劑噴在螢幕專用抹布上，由左至右擦掉剩餘的灰塵，避免來回擦拭，導致灰塵和髒污刮傷螢幕；用乾燥的螢幕專用抹布擦掉清潔劑，保持螢幕乾燥。
3、從乾到濕：
📌廚房：廚房是不少人覺得最難清潔的地方，日本廚衛品牌林內就提供瓦斯爐和抽油煙機的清潔方式。瓦斯爐檯面清潔可先用沾濕的抹布擠上一些沙拉脫，擦拭檯面，再用擰乾的抹布擦掉清潔劑，如果玻璃檯面上有水痕，可把三彩水蠟滴在玻璃上，再用乾布擦掉，不鏽鋼檯面水痕則可在抹布上噴少量WD40擦拭。
爐架、爐頭也可浸泡在沙拉脫水中，刷洗清潔。爐架可在乾燥後，用廚房紙巾抹上薄薄一層食用油保養。
抽油煙機表面可用擰乾的抹布加上中性清潔劑（如沙拉脫、洗碗精等）擦拭，再用乾淨的濕抹布擦掉；油網的部分可浸泡在中性清潔劑水中刷洗，家中如果有洗碗機，也可用高溫模式清洗油網，但不要加洗碗粉或洗碗錠，以免油網變色。
油杯的油垢非常難清理，建議可以在新的油杯中鋪上廚房紙巾，只要廚房紙巾上有油垢，只要換掉廚房紙巾就好，油杯、油網其實是消耗品，如果太髒也可直接換新的，平時煮湯、煮水時也可開抽油煙機，利用高溫讓抽油煙機內部的油污被帶走。
浴室：浴室最重要的就是黴菌、水垢和異味，磁磚縫隙的霉斑可用漂白劑濕敷去除，馬桶的尿垢通常是廁所異味來源，可以用檸檬酸等酸性清潔劑去除，水垢也能用檸檬酸去除。排水管內部的頭髮等，也需要徹底清理。
大掃除清潔工具推薦
日本清潔專家さとみ也在IG指出，大創熱銷的「OchiV系列」4款清潔噴霧，可以輕鬆解決廚房油垢、浴室水垢。
📌檸檬酸清潔噴霧：適合用在廚房水槽、浴室浴缸水垢，馬桶也可以使用，其中的酸性分子可以中和鹼性污垢，包括水漬、皂垢、尿垢等，降低微生物繁衍、細菌滋長，還能去除煙味、魚腥味及廁所臭味。
📌電解水去污噴霧：電解水主要是去除用水沒辦法消除的污垢，適合用在經常接觸的物品，像是開關、門把、遙控器、窗戶等地方，能除菌、消臭，還能去油，用來擦拭廚房牆面及檯面的油垢很方便。
📌倍半碳酸鈉鹼性電解水清潔噴霧：相當是10倍濃縮的小蘇打水，清潔力更強，推薦使用在頑固油垢、焦垢、蛋白質髒污，效果加倍，可用在瓦斯爐爐頭、抽油煙機、廚房家電、換氣扇等地方，只要噴上去靜置幾分鐘，就能輕鬆擦掉油垢。
📌碳酸氫鈉鹼性電解水清潔噴霧：就是小蘇打水，適合用在微波爐、冰箱內外、電燈開關等，小蘇打水利用鹼離子包覆髒污，去除灰塵及油混合的污垢。さとみ也分享，可以把小蘇打水倒進耐熱容器中，以600W加熱3分鐘，再靜置5分鐘，利用加熱的蒸氣讓內部的污垢浮起來，再用濕布輕輕一抹就乾淨了。
📌除塵紙拖把專用除塵紙、紗窗用濕紙巾：家事達人「無糖太太小舞」表示，清潔紗窗灰塵只要靠「除塵紙拖把專用除塵紙」、「紗窗用濕紙巾」便宜兩物就能快速清潔，兩者在超市或日系百貨如大創等可以輕鬆購得。第一步只要使用除塵紙，由上到下擦一次，接著再用紗窗用濕紙巾，從上到下擦一次即可，就能簡單將紗窗煥然一新。
資料來源：潔客幫、陳映如、LG、林內、さとみ、大創、無糖太太小舞
