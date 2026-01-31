我是廣告 請繼續往下閱讀

▲台北市大安區華廈失火，消防隊大約花45分鐘撲滅火勢。（圖／民眾提供）

▲台北市消防局獲報火警，出動消防車21輛、救護車3輛、人員63人。（圖／民眾提供）

▲失火華廈的10樓救出一對男女，送醫前已無生命跡象。（圖／民眾提供）

台北市大安區一棟華廈今天晚間失火，10樓同一戶救出一對男女均無生命跡象，送醫搶救後仍回天乏術。台北市消防局晚間8點33分獲報光復南路390號有火警，為此出動21輛消防車、3輛救護車及63人到場搶救。消防隊晚間9點18分撲滅火勢，並在搜救過程中，發現10樓同一戶內有一名60歲男子與53歲女子情況危急，到醫院呼吸心跳已呈現停止狀態。男性傷患送國泰醫院，女性傷患送台北醫學大學附設醫院，但急救後仍宣告不治。起火點位於10樓，造成2死的原因有待火調人員後續追查。