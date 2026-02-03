根據網路上各路神人爆料，傳聞許久的蘋果首款iPhone摺疊機有機會在今年登場。近期外媒、分析師爆料愈來愈多，《NOWNEWS今日新聞》整理目前網路上關於iPhone 摺疊機最新爆料懶人包，讓讀者快速了解傳聞新機亮相時間、規格、售價。
iPhone摺疊機預計何時會推出？
目前網路上的爆料大多指向今年9月，會和iPhone 18 Pro系列同場亮相，做為超高階旗艦登場。但也有消息傳出，因為摺疊機的鉸鏈與摺痕是產品關鍵，若蘋果對良率或平整度不滿意，上市時間很可能直接延後到2027年。此外，就算如期發表，初期出貨量預計偏少，可能會面臨限量或供貨慢熱的狀況。
iPhone摺疊機掀開方式？
早期原型同時測試過「上下掀蓋」與「左右對開的書本式」兩種，但最新的爆料都指向「書本式內折」，類似三星Galaxy Z Fold。
iPhone摺疊機螢幕尺寸？
傳聞闔上時約5.5吋外螢幕，可單手操作，當作一般手機使用。完全展開後約 7.8吋內螢幕，視覺體驗接近iPad mini。
iPhone摺疊機材質？
機身傳聞採用鈦金屬、不鏽鋼等高階材質混合框架，搭配新一代鉸鏈與近乎無摺痕OLED＋超薄玻璃，強調耐用與高質感。多方消息指出內螢幕會盡量看不到明顯摺痕，靠特殊金屬板、液態金屬鉸鏈與改良觸控層分散壓力。
iPhone摺疊機解鎖方式
解鎖方式可能會捨棄 Face ID，受限於摺疊機內部空間吃緊，首代機型傳將改回側邊電源鍵整合 Touch ID 指紋解鎖。
iPhone摺疊機相機特色
預期仍是旗艦等級多鏡頭模組，但有分析認為會略低於同期 Pro Max，目的是控制厚度與重量，不會全塞進最重最大的長焦硬體。有傳言提到會優先強化主鏡頭與中長焦實用焦段，讓展開後拍照、剪片、修圖體驗接近小平板工作狀態。
iPhone摺疊機電池亮點
因鉸鏈與機構佔空間，容量可能無法太大，但會搭配新一代高能量密度電池與效率更好的晶片，續航力應該還是不會太差。
iPhone摺疊機售價
由於可摺疊面板、複雜鉸鏈結構與初期良率成本極高，市場預估售價落在1800 美元至2500美元之間。換算台幣大約是5.7萬至7.9萬元。
資料來源：郭明錤、tom‘s guide、appleinsider、macrumors
