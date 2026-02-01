NBA美國職籃（National Basketball Association）美國職籃2025-26例行賽將於台灣時間2月1日繼續進行，該日有6場比賽，其中最受矚目的比賽是休士頓火箭在早上9：30迎戰達拉斯獨行俠的比賽，「KD」杜蘭特（Kevin Durant）有望和狀元郎弗萊格（Cooper Flagg）正面交鋒。《NOWnews》也整理比賽的「傷兵名單、焦點之戰數據、轉播資訊」等相關資訊供讀者參考。
📌達拉斯獨行俠隊（19勝29負，西區第12位）將於今日晚間作客休士頓，挑戰實力強勁的火箭隊（29勝17負，西區第4位）。
獨行俠昨日雖在對陣黃蜂的比賽中以121：123惜敗，但陣中超級新秀庫柏·弗萊格（Cooper Flagg）全場狂轟49分的震撼表現，已成為全聯盟關注的焦點。
📍兩隊近況分析
火箭隊本季展現強大競爭力，目前穩居西區前四。數據顯示，當火箭的失誤次數少於對手時，戰績為11勝3負，場均失誤控制在14.4次。獨行俠隊則在分區內戰中陷入苦戰，對陣西南組對手僅取得3勝6負的戰績，且在分差超過10分的比賽中表現不佳（7勝11負）。
兩隊本季此前已交手三次，獨行俠在最近一次（1月4日）的對決中以110比104取勝，當時安東尼·戴維斯（Anthony Davis）貢獻了全場最高的26分。
📍主力球員數據亮點
火箭隊： 杜蘭特（Kevin Durant）場均貢獻26.5分、5.4籃板與4.5助攻，是球隊的進攻核心；中鋒申京（Alperen Sengun）在過去10場比賽中場均得分也達到19.5分。
獨行俠隊： 弗萊格（Cooper Flagg）本季場均進帳19.5分、6.5籃板與4.1助攻；前鋒馬歇爾（Naji Marshall）在過去10場比賽表現提升，場均可攻下18.6分。
📍傷兵名單與挑戰
兩隊目前皆面臨嚴峻的傷病問題：
火箭隊： 控衛范維利特（Fred VanVleet）與中鋒亞當斯（Steven Adams）均因傷賽季報銷；史密斯（Dorian Finney-Smith）與伊森（Tari Eason）則處於每日觀察名單。
獨行俠隊： 禁區大將萊夫利（Dereck Lively II）與後衛艾克森（Dante Exum）賽季報銷；核心球星厄文（Kyrie Irving）因膝傷缺陣，安東尼·戴維斯（Anthony Davis）則因手部傷勢無法上場。
📌NBA例行賽2月1日賽程
🟡NBA例行賽直播哪裡看？
2025-2026年的NBA例行賽可至有線電視收看第72台的緯來體育台轉播，線上直播則有NBA League Pass以及，Line Today等直播平台。
NBA賽程表
🟡NBA季後賽直播轉播資訊：
🟡電視轉播：
緯來體育台 ：
09:30 2025-2026 NBA籃球賽 LIVE獨行俠VS火箭
🟡線上收看：
NBA League Pass、Line Today。
NBA本季正式邁入第80個年頭
2025-26 NBA賽季正式邁入第80個年頭，本賽季不僅象徵著歷史里程碑，競爭態勢更顯激烈。例行賽自2025年10月21日開打，預計於2026年4月12日落幕。在去年底舉行的第三屆NBA Cup（季中錦標賽）中，紐約尼克隊展現強大韌性，最終擊敗聖安東尼奧馬刺隊捧起金盃。隨著賽季推進，2026年全明星賽將於2月15日在加州英格爾伍德的Intuit Dome體育館盛大登場，而最終的總決賽則定於6月3日點燃戰火。
本賽季也是眾多籃壇名將的告別時刻。台裔球星「林瘋狂」林書豪（Jeremy Lin）於2025年8月底正式宣布退役，結束其橫跨8支球隊、並曾奪下總冠軍的傳奇生涯。此外，聯盟現役最年長球員、傳奇控衛保羅（Chris Paul）也宣布本季將是他的最後一支舞，為21年的輝煌歷史畫下句點。教練席位同樣大搬風，執掌馬刺隊29個賽季的功勳教頭波波維奇（Gregg Popovich）選擇卸任，由強森（Mitch Johnson）接掌兵符；尼克隊則由布朗（Mike Brown）接任總教練，帶領球隊在季中賽奪冠。
史詩級交易重組版圖 KD前進休士頓
在球員交易方面，本賽季見證了NBA歷史上規模最大的多方交易。涉及7支球隊、共13名球員的重磅計畫中，休士頓火箭隊成功從鳳凰城太陽隊手中獲得超級巨星杜蘭特（Kevin Durant），火箭隊則送出布魯克斯（Dillon Brooks）與格林（Jalen Green）等資產。此外，亞特蘭大老鷹隊也將明星後衛崔楊（Trae Young）送往華盛頓巫師隊，換回麥卡倫（CJ McCollum）與布魯爾（Corey Kispert）。這些關鍵交易直接改寫了東西區的強權格局，讓本季季後賽的競爭更具懸念。
| MATCHUP
| TIME
| 馬刺
| @ 黃蜂
|1:00 AM
| 老鷹
| @ 溜馬
|8:00 AM
| 鵜鶘
| @ 76人
|8:30 AM
| 公牛
| @ 熱火
|9:00 AM
| 灰狼
| @ 灰熊
|9:00 AM
| 獨行俠
| @ 火箭
|9:30 AM
