台北市衛生局近日確認 2026 年國內首例漢他病毒症候群死亡病例，個案為居住於大安區的70多歲男性。由於漢他病毒初期症狀極易與流感混淆，且致死率不容小覷，引發民眾高度關注。《NOWNEWS》整理漢他病毒是如何傳染的？傳染途徑以及家中發現老鼠該怎麼辦一文看懂。
漢他病毒2026台北市首例死亡個案
根據衛生局疫調顯示，這名70多歲的確診男性近期並無出國或國內旅遊史，主要活動範圍皆在住家周遭。個案於1月6日開始出現咳喘、低血壓等症狀，隨後病情惡化，出現腸胃道症狀、畏寒及發燒。儘管經過治療，仍不幸於1月13日因敗血症併發多重器官衰竭與肺炎過世，並於1月22日確診感染漢他病毒。
值得注意的是，衛生局在個案住家周邊發現了老鼠出沒的痕跡，且環境檢測顯示周遭鼠隻呈現陽性反應。這再次提醒都會區民眾，居家防鼠工作刻不容緩。
什麼是漢他病毒？會人傳人嗎？
三軍總醫院衛教指出，漢他病毒屬於布尼亞病毒科（family Bunyaviridae）相關的核糖核酸病毒，由於它的特性，可能使成為兩種急性傳染病的病原，一是漢他病毒肺症候群，一是漢他病毒出血熱伴隨腎症候群。前者流行於新大陸地區，後者則流行於東亞地區。
通常不會從老鼠直接接觸到漢他病毒，漢他病毒是藏在老鼠的唾液、尿液及糞便中，人類最常經由吸入被漢他病毒感染的微粒而感染到漢他病毒肺症候群。
專家指出，漢他病毒在台灣目前尚無人傳人的確切紀錄，直接人際傳播機率極低。
漢他病毒主要的傳染途徑
◾呼吸道感染（最常見）： 吸入帶有病毒的鼠類分泌物（尿液、糞便、唾液）乾燥後飄散在空氣中的微粒。
◾接觸感染： 接觸被病毒污染的物體或空氣微粒後，再接觸口、鼻、眼。
◾咬傷感染： 被帶有病毒的老鼠直接咬傷。
漢他病毒肺症候群感染有哪些症狀?
三軍總醫院提醒，症狀有可能在感染之後五天到三週之間出現。症狀幾乎包括發燒、疲倦及肌肉疼痛（通常在背部、肩膀及/或大腿）。其他早期的症狀包括頭痛、頭暈、畏寒及腹部不舒服（如嘔吐、反胃及/或腹瀉）。
這些早期的症狀很難判別，因此常常被忽視。事實上，這些症狀常常被描述為「像感冒」。相反而言，出疹、喉嚨痛及耳朵痛並不是漢他病毒肺症候群典型的症狀，根據這些症狀可以排除漢他病毒感染。
漢他病毒肺症候群可以判別是在晚期的症狀，通常在三到五天以後。這些症狀包括咳嗽及呼吸急促，也就是心肺階段，此時因為肺部已積水，身體開始反應，從此病情的發展就非常的快速，呼吸急促導致急性呼吸窘迫症通常在二十四小時內發生。
居家防疫！衛生局呼籲落實「防鼠 3 不」措施
1、不讓鼠來（封閉鼠道）： 修補紗窗、門縫，封住所有可能讓老鼠鑽入的孔洞。
2、不讓鼠住（整理環境）： 定期清理倉庫、儲藏室，避免堆積雜物成為老鼠築巢的溫床。
3、不讓鼠吃（斷絕糧食）： 食物與飲水應存放在密閉容器中，廚餘桶務必加蓋，餐具使用後儘快清洗。
資料來源：疾管署、三軍總醫院
