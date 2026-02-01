農曆年節將至，許多民眾開始著手居家大掃除。然而，台北市大安區驚傳漢他病毒死亡案例，讓「滅鼠」成為熱門話題。醫師特別提醒，當你在家中發現老鼠排泄物時，許多人下意識的「掃地」動作，竟然是最危險的行為！因為這可能導致病毒顆粒飛揚，一旦吸入肺部，後果不堪設想。
漢他病毒藏在「老鼠排泄物」！千萬別用掃把直接掃除
醫師吳欣岱指出，大掃除時最危險的動作就是「直接用掃把掃鼠糞」。因為老鼠的尿液、糞便或唾液中可能含有高濃度的漢他病毒，當這些排泄物乾燥後，如果使用掃把或吸塵器清理，會揚起含有病毒的塵土與氣膠。人類一旦吸入這些漂浮在空氣中的微粒，就易感染漢他病毒。
如果不小心在家中發現老鼠蹤跡或排泄物，疾管署建議依照以下步驟處理，確保安全，不管是大掃除還是日常居家維護，「先消毒、後清理」是預防漢他病毒的黃金準則。
1、防護穿戴： 如發現鼠類排泄物時務必戴上口罩、橡膠手套，並打開門窗保持通風。
2、調製消毒水（黃金比例）： 使用市售漂白水與清水，以1：10 的比例稀釋（例如100cc漂白水+1公升清水）。
3、噴灑與靜置： 將稀釋漂白水潑灑或噴灑於被污染的區域（鼠糞、鼠尿處），靜置30分鐘，等待消毒作用發揮。
4、正確清理： 待消毒完成後，使用拋棄式紙巾、抹布或舊報紙，由外向內擦拭清理，切忌使用吸塵器或掃把以免揚塵。
5、密封丟棄： 將清理後的污物密封在垃圾袋中丟棄。
最後提醒民眾若確認家中有老鼠，除了被動清潔，更要主動出擊。專家建議在放置捕鼠籠時，可使用花生醬、肉乾等香氣強烈的食物作為誘餌，並放置在牆角或暗處。捕獲老鼠後，捕鼠籠同樣需要清洗消毒並曬乾後才能再次收存。
資料來源：疾管署、醫師吳欣岱
