AI獲利能力仍是焦點

超級財報週登場

穩定就業與經濟數據回歸正常

在重量級企業微軟（Microsoft）公布令人失望的財報、拖累股市指數後，美國股市將在未來一週迎來另一波大型企業財報考驗，包括科技巨頭Alphabet與亞馬遜（Amazon），這將再次考驗美股的韌性。華爾街同時也將聚焦2月6日公布的美國就業報告。本週，美國聯準會（Fed）在暫停降息循環之際，指出勞動市場已有趨於穩定的跡象。根據路透社報導，隨著股市進入牛市第四年，投資人對於估值走高保持警戒，尤其是那些受惠於人工智慧（AI）獲利樂觀預期、股價大幅上漲的公司。微軟投入巨資建設AI基礎設施，但其雲端業務表現未如預期，週四（29日）股價重挫；同時，軟體類股也因產業內其他公司表現不佳而普遍承壓。Plante Moran Financial Advisors投資長貝爾德（Jim Baird）表示：「對於那些市場預期極高的公司，交出亮眼成績單是他們的責任。即使有成長，但若未達市場預期，股價仍有被懲罰的風險。」儘管標普500指數在週末前回落，但今年以來仍維持逾1%的漲幅，且離歷史高點不遠。該指數本週曾一度突破7000點大關，隨後拉回。未來幾天，投資人也將持續消化週五出現的一連串消息，包括美國總統川普提名前聯準會理事華許（Kevin Warsh）出任下一任聯準會主席。此外，黃金與白銀價格在大漲後於週五（30日）出現驚人跌幅，也讓市場情緒持續緊繃。本週約有四分之一的標普500成分股將公布財報。根據LSEG數據，目前已公布業績的166家公司中，有76.5%的獲利高於預期。2026年強勁的獲利預期是支撐股市多頭氣氛的核心。與微軟形成對比的是，另一家大型AI投資企業Meta公布亮眼的季度銷售數據，帶動股價於週四上揚。接下來，市場焦點將轉向Google母公司Alphabet與亞馬遜的財報，以及它們的資本支出計畫，這兩家公司同樣是專注於AI的「超大規模雲端業者（hyperscalers）」。TD Wealth首席投資策略師維迪亞（Sid Vaidya）表示：「儘管投資人對部分超大規模雲端業者財報的反應好壞參半，但這仍證實，AI 基礎建設的資本支出並未出現任何放緩跡象。」下週也將公布財報的公司，還包括減重藥物製造商禮來（Eli Lilly）、晶片製造商超微（AMD），以及媒體巨擘華特迪士尼（Walt Disney）。整體而言，標普500企業2026年獲利預期將成長15%，使其財務前景備受檢視。即將在下周公布的1月非農就業報告將是觀察經濟健康狀況的關鍵指標，市場預計將增加6.4萬人。由於去年底長達43天的政府關門，導致多項重要經濟數據延後公布，目前數據發布節奏正逐步恢復正常。另一項備受關注、用以觀察通膨趨勢的消費者物價指數（CPI），將於隔週公布。Glenmede投資策略副總裁雷諾茲（Michael Reynolds）表示：「由於去年政府關門的影響，我們其實一直沒能很清楚地掌握勞動市場與通膨的狀況，因此接下來公布的這些數據，重要性可能會比以往更高。」目前市場預期，在聯準會週三會議後，降息行動可能會暫停至6月，除非勞動力市場出現意外的疲軟。