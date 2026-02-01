中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今（1）日至週二（3日）受到「大陸冷氣團」影響，北台灣持續濕冷，本島平地最低氣溫下探至11度，週六至下週一（7至9日）另一波「很強」的冷空氣南下，但歐美模式模擬有所不同，根據歐洲模式、最新模擬已有「強烈冷氣團」的強度。
今晨台北低溫探14度！北台灣連3天濕冷、高山有機會降雪
氣象專家吳德榮在「氣象應用推廣基金會．洩天機教室」專欄表示，今晨觀測資料顯示，中部以北雲層多，北部及東側海面有降水回波，迎風面明顯降雨。截至5：12臺北測站最低氣溫已降至14.0度，「大陸冷氣團」達標；各地區的平地最低氣溫約在12至14度。
最新歐洲模式模擬顯示，今日至週二（1至3日）「大陸冷氣團」影響，北臺偏冷，其他地區白天轉涼、早晚冷，本島平地最低氣溫約降至11度；今日中部以北、東半部有局部短暫雨，明日中部以北降雨趨緩，東半部仍有局部短暫雨，今、明兩天3000公尺以上高山有飄雪機率。週二先西後東、降雨停歇，天氣好轉。
下週三轉好天氣只有3天！週末新一波冷空氣
進一步觀察發現，週三至週五（4至6日）「大陸冷氣團」逐日減弱，各地白天轉晴暖舒適，早晚氣溫低，日夜溫差很大；因夜間輻射冷卻，部分縣市有10度以下的平地最低氣溫。這波冷氣團雖不是很強，但帶來冷、暖交替變化及日夜溫差大的特徵，應注意衣著調整。
最新模式模擬顯示，週五（6日）晚起鋒面抵達，北台變天。週六至下週一（7至9日）另一波「很強」的冷空氣南下，會是什麼等級？何時最冷？各國模式模擬顯示，不確性很大，故莫妄下定論，應再觀察。歐洲模式、最新模擬已有「強烈冷氣團」的強度，美國模式模擬、則大幅調弱又調強，而歐、美的AI模式，模擬亦不相同且持續調整。
⚠️大雨特報
警戒地區：基隆市、新北市
⚠️陸上強風特報
影響時間：1日晨至2日晚上
黃色燈號：新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、臺中市、彰化縣、雲林縣、嘉義縣、臺南市、屏東縣、臺東縣、澎湖縣、連江縣。
資料來源：中央氣象署、氣象應用推廣基金會．洩天機教室
