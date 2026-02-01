爽拿年終抽大獎，根據星巴克官網，「買一送一」尾牙同樂好友分享日喝起來，《NOWNEWS今日新聞》記者推薦美式57.5元、那堤70元，星巴克最便宜買法算給你看。CAMA CAFE表示，新店開幕咖啡豆／濾掛咖啡不限數量9折優惠，台電古亭店開幕優惠一覽。本文整理尾牙咖啡優惠供大家參考。
星巴克：尾牙買一送一！美式57.5、那堤70元喝2天
尾牙「星巴克買一送一」連喝2天咖啡優惠！根據星巴克官網，尾牙同樂好友分享日，2025年2月2日（一）至2月3日（二），活動期間 11:00-20:00 購買兩杯大杯(含)以上容量／冰熱／口味皆一致的飲料，其中一杯由星巴克招待。
《NOWNEWS今日新聞》記者推薦最便宜買法：
◾️最便宜咖啡！大杯美式咖啡57.5元（原價115元）
◾️最便宜那堤！大杯那堤70元（原價140元）
◾️最便宜星沁爽！大杯草莓巴西莓檸檬風味星沁爽55元（原價110元）
◾️最便宜星冰樂！大杯香草風味星冰樂62.5元（原價125元）
提醒大家，本活動不適用於部分指定門市以及車道服務、外送外賣、預訂與行動預點服務；每人每次至多買二送二，飲料限當場一次領取；優惠品項依各門市現貨為準，不包含雲朵冰搖濃縮咖啡、冰淇淋飲品、罐裝飲料、典藏系列咖啡、手沖、虹吸式咖啡及含酒精飲料。
CAMA CAFE：9折咖啡豆／濾掛咖啡！新店開幕優惠
CAMA CAFE表示，台電古亭店新店開幕！捷運古亭站步行5分鐘、捷運台電大樓站步行4分鐘。即日起至2月28日，咖啡豆／濾掛咖啡9折開幕優惠（不限數量）；加入CAMA會員再享專屬好康，立即獲得「飲品85折優惠券」。
CAMA CAFE台電古亭店 資訊
地址：台北市大安區羅斯福路三段59號
時間：平日 07:30-19:30、例假日07:30-19:30
電話：02-2623-9927
資料來源：星巴克、CAMA CAFE
