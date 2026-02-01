天氣風險公司資深顧問吳聖宇表示，今（1）日台灣天氣濕冷，苗栗以北、大台北與東半部整天有短暫雨，白天高溫北部僅15至17度；今晚至周二清晨受輻射冷卻影響，中北部低溫降至10度上下，周六（2月7日）將有更強冷空氣南下，不排除達「強烈大陸冷氣團」甚至「寒流」等級，夜晚清晨低溫需特別留意。
今天天氣濕冷 入夜北台灣剩下11度
吳聖宇指出，今天天氣濕冷，苗栗以北、大台北、東半部整天都有短暫小雨或飄雨，台中及以南雲量偏多，也有局部短暫陣雨，溫度方面，苗栗以北、宜蘭白天高溫15至17度，中部、花蓮19至21度，南部、台東22至25度。
今晚到明天清晨，中北部、宜蘭都市地區低溫14至15度，空曠地區11至13度，南部、花東都市地區低溫16至17度，空曠地區低溫也有機會降到15度上下。
下波冷空氣威力很強 可能挑戰寒流等級
吳聖宇提及，明天水氣減少，新竹以北、東半部白天仍有短暫陣雨，苗栗以南多雲，晚間降雨範圍縮減到大台北東側、基隆北海岸、宜蘭花蓮；氣溫依舊偏冷。尤其明晚到周二清晨，搭配輻射冷卻，中北部可能出現10至12度低溫，甚至跌破10度，南部、花東空曠地區也可能有14度或以下低溫。
吳聖宇提醒，下一波冷空氣會在周六白天南下，預估會影響3天，且冷空氣強度較強，可能來到「強烈大陸冷氣團」等級，至於是否會達到寒流門檻仍有待觀察，預報資料顯示，下周末冷空氣偏向乾冷型，要注意的可能是夜晚清晨的低溫，尤其是輻射冷卻作用配合下造成的低溫現象。
資料來源：天氣職人-吳聖宇臉書
我是廣告 請繼續往下閱讀
吳聖宇指出，今天天氣濕冷，苗栗以北、大台北、東半部整天都有短暫小雨或飄雨，台中及以南雲量偏多，也有局部短暫陣雨，溫度方面，苗栗以北、宜蘭白天高溫15至17度，中部、花蓮19至21度，南部、台東22至25度。
今晚到明天清晨，中北部、宜蘭都市地區低溫14至15度，空曠地區11至13度，南部、花東都市地區低溫16至17度，空曠地區低溫也有機會降到15度上下。
吳聖宇提及，明天水氣減少，新竹以北、東半部白天仍有短暫陣雨，苗栗以南多雲，晚間降雨範圍縮減到大台北東側、基隆北海岸、宜蘭花蓮；氣溫依舊偏冷。尤其明晚到周二清晨，搭配輻射冷卻，中北部可能出現10至12度低溫，甚至跌破10度，南部、花東空曠地區也可能有14度或以下低溫。
吳聖宇提醒，下一波冷空氣會在周六白天南下，預估會影響3天，且冷空氣強度較強，可能來到「強烈大陸冷氣團」等級，至於是否會達到寒流門檻仍有待觀察，預報資料顯示，下周末冷空氣偏向乾冷型，要注意的可能是夜晚清晨的低溫，尤其是輻射冷卻作用配合下造成的低溫現象。