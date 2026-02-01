我是廣告 請繼續往下閱讀

▲安心亞（左）與孫淑媚（右）是獄中閨密。（圖／翻攝自IG@xinya_an)

孫淑媚在《陽光女子合唱團》中飾演詐騙入獄的「阿珮」，但其實心地非常善良，總是為了獄友著想，官方曝光她和老公阿勇（李沛旭 飾）會客時的完整對話，兩人一搭一唱傳情，孫淑媚要他會客菜帶多一點，姐妹們像餓死鬼，此時後製貼上安心亞在吃飯的圖，安心亞也幽默回，「我是餓鬼？」非常有趣。孫淑媚在劇中算是獄友之間家庭最幸福美滿的，電影正片裡有老公李沛旭去探監的片段，但篇幅不大，官方釋出完整版，孫淑媚問李沛旭，「他（大兒子）不知到我在裡面齁，弟弟有好嗎。」李沛旭大抱怨小兒子太笨，不知道像誰，開始調情。後來孫淑媚要老公會客菜帶多一點，姐妹們像餓死鬼一樣，此時後製貼上「阿蘭」安心亞的臉，安心亞也回應，「我是餓鬼？」把粉絲逗樂，「最可愛的那種」、「好像就是喔」、「阿蘭是餓鬼」。而這段曝光後，李沛旭也分享並表示，之前和孫淑媚並不認識，在拍攝時導演也沒有喊卡，直到聽到遠方傳來工作人員的笑聲，才知道這段已經結束。